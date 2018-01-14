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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:44
· Стрельба · Магазин · Январь · Результат
В Сумах мужчина устроил стрельбу в магазине, есть пострадавшие

В Сумах мужчина устроил стрельбу в магазине, есть пострадавшие (4 новости)

«В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, в одном из магазинов произошла стрельба»

В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной, сообщили в областной полиции. В результате пострадали два человека, а самого злоумышленника задержали.

"Патрульные полицейские заметили ссору между мужчинами, в тот момент двое выбежали из палатки, один из которых намеревался ударить стулом другого. Правоохранители скомандовали прекратить и оставаться на местах. Один из участников ссоры рассказал, что его оппонент стрелял в него и товарища. Но злоумышленник успел сбежать", – отметили правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах мужчина открыл стрельбу в магазине

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Полицейским удалось задержать стрелявшего, в руке которого был пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела.

Обновлено в 22:44 Полицейским удалось задержать стрелявшего, в руке которого был пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.01.18, 18:47 В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, в одном из магазинов произошла стрельба.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.18, 20:05 В Сумах в ночь на 14 января на улице Привокзальной возле одного из магазинов произошла стрельба.
Сегодня Сегодня  ·  14.01.18, 22:44 Пострадали два человека. В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной, сообщили в областной полиции. В результате пострадали два человека,…
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