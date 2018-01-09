В Сумах продают тетради с портретом Сталина, СБУ начала проверку (7 новостей) «Силовики проводят расследование и хотят выяснить, откуда эти канцтовары попали на украинский рынок»

Школьникам в Сумах продают тетрадки с изображением оружия Российской Федерации, георгиевских лент, портретов советского вождя Иосифа Сталина и царской семьи Романовых Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил Александр Такул. «Сумы, Украина, 8 января 2018, магазин «ЛИВRARIUM» (ТЦ «Лавина», II этаж). В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды. ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:47 Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Александр Такул и опубликовал соответствующие фото.

Обновлено в 21:20 Силовики проводят расследование и хотят выяснить, откуда эти канцтовары попали на украинский рынок.