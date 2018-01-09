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Происшествия
Politeka Politeka · · Обновлено в 21:20
· Оружие · Украинцы
В Сумах продают тетради с портретом Сталина, СБУ начала проверку

В Сумах продают тетради с портретом Сталина, СБУ начала проверку (7 новостей)

«Силовики проводят расследование и хотят выяснить, откуда эти канцтовары попали на украинский рынок»

Школьникам в Сумах продают тетрадки с изображением оружия Российской Федерации, георгиевских лент, портретов советского вождя Иосифа Сталина и царской семьи Романовых Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил Александр Такул. «Сумы, Украина, 8 января 2018, магазин «ЛИВRARIUM» (ТЦ «Лавина», II этаж). В продаже ученические тетради с изображением оружия агрессора, российских императоров, Сталина и подобной лабуды. ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:47 Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Александр Такул и опубликовал соответствующие фото.

Обновлено в 21:20 Силовики проводят расследование и хотят выяснить, откуда эти канцтовары попали на украинский рынок.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 17:54 Служба безопасности Украины начала проверку по факту продажи в одном из магазинов Сум ученических тетрадей, на которых изображены георгиевские ленты и портрет советского диктатора Иосифа Сталина.
Хвиля Хвиля  ·  09.01.18, 17:59 Сотрудники СБУ в Сумской области проверяют информацию о появлении в продаже тетрадей, на которых были изображены георгиевские ленты, оружие Российской Федерации, а также портреты Сталина и семьи Романовых.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 18:04 Сотрудники СБУ в Сумской области проверяют информацию о появлении в продаже тетрадей, на которых были изображены георгиевские ленты, оружие Российской Федерации, а также портреты Сталина и семьи Романовых.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.01.18, 18:12 В одном из канцелярских магазинов Сум продавали тетради с фотографиями российской военной техники, георгиевскими лентами и портретами Сталина
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.01.18, 20:47 В Сумах в одном из магазинов заметили ученические тетради с изображением пропагандистских и имперских символов – в частности, на них изображены Иосиф Сталин, "георгиевские ленты", представители царской…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.18, 21:20 Силовики проводят расследование и хотят выяснить, откуда эти канцтовары попали на украинский рынок.
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