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В Сумской области на охоте застрелили местного чиновника (30 новостей и 1 видео) «От полученных ранений мужчина скончался»

Пока полиция квалифицирует чрезвычайное происшествие как несчастный случай, но следственно-оперативная группа допрашивает всех участников охоты.

Обновлено в 19:05 На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. По словам Бигановой, политик погиб мгновенно.

Обновлено в 21:17 В Сумской области убит чиновник Райгосадминистрации. Зампредседателя Лебединской РГА Иван Легкий погиб сегодня утром на охоте. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.