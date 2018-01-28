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Униан Униан · · Обновлено в 21:17
· Область · Происшествие · Следственно-оперативная группа
В Сумской области на охоте застрелили местного чиновника

В Сумской области на охоте застрелили местного чиновника (30 новостей и 1 видео)

«От полученных ранений мужчина скончался»

Пока полиция квалифицирует чрезвычайное происшествие как несчастный случай, но следственно-оперативная группа допрашивает всех участников охоты.

Обновлено в 19:05 На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. По словам Бигановой, политик погиб мгновенно.

Обновлено в 21:17 В Сумской области убит чиновник Райгосадминистрации. Зампредседателя Лебединской РГА Иван Легкий погиб сегодня утром на охоте. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сумской области на охоте застрелили местного чиновника»
Фото В Сумской области во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
Фото В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
Фото В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя РГА
Фото В Сумской области на охоте застрелили местного чиновника
Фото В Сумской области во время охоты погиб замглавы Лебединской райгосадминистрации
Фото В Сумской области застрелили замглавы РГА
Фото Во время охоты на Сумщине застрелили заместителя главы райадминистрации
Фото На Сумщине во время охоты застрелили чиновника: появились первые подробности
Фото В Сумской области застрелили замглавы РГА
Фото Под Сумами на охоте убили депутата, заместителя главы РГА
Фото Замглаву РГА застрелили в Сумской области
Фото В Сумской области на охоте застрелили зама главы РГА
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 15:06 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
АТН АТН  ·  28.01.18, 15:11 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого. 
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 15:31 В Сумской области 28 января на охоте застрелен заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий.
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 15:37 Пока произошедшее квалифицируют как несчастный случай.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  28.01.18, 15:39 По ее словам, сегодня в 10.38 на линию "102" поступил сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек. "Личность погибшего установили быстро:…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.01.18, 15:52 От полученных ранений мужчина скончался.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  28.01.18, 15:52 Во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Сумской области Ивана Легкого
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 15:54 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 15:54 В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы Лебединской районной администрации Ивана Легкого.
Гордон Гордон  ·  28.01.18, 15:56 Замглавы Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий погиб в результате выстрела, сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова.Во…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 15:59 В Сумской области депутат Лебединского райсовета, заместитель главы районной администрации Иван Легкий погиб в результате выстрела во время охоты. Об этом сообщила спикер областной полиции Эльвира Биганова…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.01.18, 16:05 Депутат Лебединского райсовета, заместитель главы райадминистрации Иван Легкий погиб в результате выстрела во время охоты в Сумской области.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 16:06 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
Главред Главред  ·  28.01.18, 16:12 Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай.
Канал 112 Канал 112  ·  28.01.18, 16:14 Информация о том, что во время охоты погиб человек поступила в полицию в 10:38 Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.01.18, 16:32 В воскресенье, 28 января, в Сумской области произошло резонансное ЧП - неподалеку от села Московский Бобрик был застрелен зампредседателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий...
Газета День Газета День  ·  28.01.18, 16:32 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого. Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 16:46 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.01.18, 16:55 В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  28.01.18, 16:58 Сегодня в Сумской области на охоте был застрелен заместитель главы Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции…
Сегодня Сегодня  ·  28.01.18, 17:09 Трнагедия произошла во время охоті. В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации. Об этом ообщила начальник отдела коммуникации Главного управления…
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 17:10 В Сумской области, сегодня, 28 января, произошла трагедия на охоте -погиб местный чиновник, заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий.  Об этом передает УНИАН.…
Факты Факты  ·  28.01.18, 17:11 Случай произошел неподалеку от села Московський Бобрик
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.01.18, 17:23 Правоохранители предварительно квалифицировали случившееся как несчастный случай. Однако позже правовая квалификация  может быть изменена.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 17:28 Загинув на полюванні. На Сумщині застрелили місцевого чиновника - заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого.
MIGnews MIGnews  ·  28.01.18, 17:40 Заместитель главы районной администрации Иван Легкий погиб в результате выстрела во время охоты.
Facenews Facenews  ·  28.01.18, 17:42 У Сумській області 28 січня на полюванні застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на спікера Головного управління Нацполіції…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  28.01.18, 19:05 Он был застрелен в лесу во время охоты. Как сообщает спикер областной полиции Эльвира Биганова инцидент произошел в лесном массиве села Московский Бобрик около 11 часов утра. На место происшествия выехала…
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 21:17 В Сумской области убит чиновник Райгосадминистрации. Зампредседателя Лебединской РГА Иван Легкий погиб сегодня утром на охоте. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.
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