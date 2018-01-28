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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 18:11
· Пассажиры · Январь
В Тихом океане нашли шлюпку с 7 спасенными пассажирами парома, пропавшего неделю назад

В Тихом океане нашли шлюпку с 7 спасенными пассажирами парома, пропавшего неделю назад (5 новостей)

«Спасены всего 8 людей. Судьба остальных 42 пассажиров и членов экипажа остается неизвестной»

В воскресенье, 28 января, в Тихом океане была обнаружена деревянная шлюпка с людьми на борту. Ими оказались выжившие пассажиры потерпевшего крушение парома...

Обновлено в 16:56 Семерых уцелевших заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии в маленькой лодке, которая плыла в Тихом океане.

Обновлено в 18:11 Нагадаємо, на борту судна MV Butiraoi, яке зникло тиждень тому, 20 січня 2018 року, перебували 50 людей. Про долю інших 43-х пасажирів нічого не відомо. Нова Зеландія та Фіджі надають допомогу в пошуково-рятувальній операції. Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці. Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi. Інших подробиць наразі не повідомляють.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.01.18, 12:37 Спасены всего 8 людей. Судьба остальных 42 пассажиров и членов экипажа остается неизвестной.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 15:21 Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасенных с парома, пропавшего возле коралловых островов Кирибати на северо-восток от Австралии
MIGnews MIGnews  ·  28.01.18, 16:56 Семерых уцелевших заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии в маленькой лодке, которая плыла в Тихом океане.
5 канал 5 канал  ·  28.01.18, 18:11 Дивом врятувалися. Після тижня пошуків, у Тихому океані знайшли 7 людей зі зниклого порома. Разом з ними була непритомна дитина. Усі вони перебували у невеликому човні просто посеред відкритих вод. Про…
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В Тихом океане нашли шлюпку с 7 спасенными пассажирами парома, пропавшего неделю назад

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