В Тихом океане нашли шлюпку с 7 спасенными пассажирами парома, пропавшего неделю назад

В воскресенье, 28 января, в Тихом океане была обнаружена деревянная шлюпка с людьми на борту. Ими оказались выжившие пассажиры потерпевшего крушение парома...

Обновлено в 16:56 Семерых уцелевших заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии в маленькой лодке, которая плыла в Тихом океане.

Обновлено в 18:11 Нагадаємо, на борту судна MV Butiraoi, яке зникло тиждень тому, 20 січня 2018 року, перебували 50 людей. Про долю інших 43-х пасажирів нічого не відомо. Нова Зеландія та Фіджі надають допомогу в пошуково-рятувальній операції. Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці. Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi. Інших подробиць наразі не повідомляють.