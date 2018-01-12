  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла
Мир
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 21:37
· Турция · Полиция · Арест · Посол
В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла

В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла (7 новостей)

«Российский дипломат был застрелен в декабре 3016 года»

Накануне турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства Карлова. Силы безопасности Турции арестовали еще одного подозреваемого в ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Задержанный – бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий. Ему предъявлено обвинение в "соучастии в организации умышленного убийства".

Накануне турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства Карлова. Подозреваемый уже был арестован раньше за членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ был повторно арестован за участие в убийстве посла России.

Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений
Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений

Как сообщалось, Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре. В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавшего застрелили на месте. Российский посол скончался от полученных ранений.

Обновлено в 21:15 Арестованному экс-сотруднику Управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х.К. предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

Обновлено в 21:37 Российский дипломат был застрелен в декабре 3016 года

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла»
Фото В Турции арестовали нового подозреваемого в убийстве посла РФ
Фото В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла
Фото В Турции арестовали подозреваемого в причастности к убийству российского посла Карлова
Фото Убийство посла РФ в Турции: в деле появился новый поворот
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  12.01.18, 18:54 Силы безопасности Турции арестовали еще одного подозреваемого в ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 19:07 Силы безопасности Турции арестовали еще одного подозреваемого в ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
ТСН ТСН  ·  12.01.18, 19:32 О нем известно очень мало, кроме того, что ему вменяют соучастие в преступлении.
MIGnews MIGnews  ·  12.01.18, 19:38 Стоит отметить, что cогласно решения суда Анкары арестован гражданин Турции с инициалами Х.К.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  12.01.18, 21:15 Арестованному экс-сотруднику Управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х.К. предъявлены обвинения в соучастии в организации умышленного убийства российского посла Андрея…
Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 21:37 Российский дипломат был застрелен в декабре 3016 года
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз

Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз
В Британии осудили хирурга, который выжигал свои инициалы на печени пациентов

В Британии осудили хирурга, который выжигал свои инициалы на печени…
Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых
В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла

В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла
В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника

В сети показали фото сбитого в Сирии российского беспилотника
Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен

Том Хэнкс возглавил рейтинг лучших актеров всех времен
Российские хакеры пытаются взломать компьютерные системы Сената США, - доклад

Российские хакеры пытаются взломать компьютерные системы Сената США, - доклад
В Чехии активистка Femen с обнаженной грудью бросилась на президента Земана

В Чехии активистка Femen с обнаженной грудью бросилась на президента…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские индексы обновили свои исторические максимумы

Американские индексы обновили свои исторические максимумы
Главных полицейских обвинили в домогательствах, полетели головы

Главных полицейских обвинили в домогательствах, полетели головы
Маккейн о заявлении Трампа по мигрантам: Люди со всего мира сделали Америку великой

Маккейн о заявлении Трампа по мигрантам: Люди со всего мира…
&quot;Бавария&quot; обыграла &quot;Байер&quot; в стартовом матче второго круга Бундеслиги

"Бавария" обыграла "Байер" в стартовом матче второго круга Бундеслиги
В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС

В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС
Байер - Бавария - 1:3. Обзор матча

Байер - Бавария - 1:3. Обзор матча
Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный &quot;ядерный&quot; шаг

Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный "ядерный" шаг
Депутат Одесского облсовета пытался дать детективу НАБУ взятку в $500 тыс. – ГПУ

Депутат Одесского облсовета пытался дать детективу НАБУ взятку в $500…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.