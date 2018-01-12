В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла (7 новостей) «Российский дипломат был застрелен в декабре 3016 года»

Накануне турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства Карлова. Силы безопасности Турции арестовали еще одного подозреваемого в ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Задержанный – бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий. Ему предъявлено обвинение в "соучастии в организации умышленного убийства".

Накануне турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства Карлова. Подозреваемый уже был арестован раньше за членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ был повторно арестован за участие в убийстве посла России.

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Как сообщалось, Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре. В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавшего застрелили на месте. Российский посол скончался от полученных ранений.

Обновлено в 21:15 Арестованному экс-сотруднику Управления информационно-коммуникационных технологий Турции с инициалами Х.К. предъявлены обвинения в "соучастии в организации умышленного убийства".

Обновлено в 21:37 Российский дипломат был застрелен в декабре 3016 года