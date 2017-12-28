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В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ (6 новостей) «В четверг вечером, 28 декабря, в Турции арестовали организатора выставки, на которой 19 декабря 2016 года был убит посол России…»

В Турции взяли под стражу одного из организаторов выставки, во время которой был убит русский посол Андрей Карлов.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Подозреваемый Мустафа Тимур Озкан был одним из организаторов выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

Именно во время этой выставки в декабре прошлого года был убит российский посол. Согласно сообщению, следствие считает Озкана соучастником преступления.

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Обновлено в 01:08 Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Сабах".

Обновлено в 01:35 Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года, выступая на фотовыставке в Анкаре.