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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:35
· Турция · Убийство · Арест · Посол
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ

В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ (6 новостей)

«В четверг вечером, 28 декабря, в Турции арестовали организатора выставки, на которой 19 декабря 2016 года был убит посол России…»

В Турции взяли под стражу одного из организаторов выставки, во время которой был убит русский посол Андрей Карлов.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Подозреваемый Мустафа Тимур Озкан был одним из организаторов выставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

Именно во время этой выставки в декабре прошлого года был убит российский посол. Согласно сообщению, следствие считает Озкана соучастником преступления.

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Обновлено в 01:08 Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Сабах".

Обновлено в 01:35 Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года, выступая на фотовыставке в Анкаре.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ»
Фото СМИ: В Анкаре арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ
Фото В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ
Фото В Турции арестован организатор выставки, на которой убили российского посла
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.17, 23:20 В Турции арестовали организатора фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов, сообщает газета Yeni Safak. Отмечается, что прокуратура Анкары обвинила Мустафу Тимура Озкана в причастности…
Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 23:41 В четверг вечером, 28 декабря, в Турции арестовали организатора выставки, на которой 19 декабря 2016 года был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.12.17, 01:08 Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана - организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 01:35 В Турции арестован Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов. Об этом сообщает газета Yeni Safak. Как сообщается, прокуратура Анкары обвинила мужчину…
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