В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых (8 новостей) «Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы региона»

Автобус, направлявшийся из южной провинции Турции Хатай в Муш, перевернулся, вылетел с дороги и упал в замерзший ручей.19 января в турецкой провинции Муш перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

В результате ДТП погибли шесть человек. 20 человек получили ранения, их госпитализировали.

Автобус, направлявшийся из южной провинции Хатай в Муш, перевернулся, вылетел с дороги и упал в замерзший ручей.

Издание отмечает, что в южных и юго-восточных регионах Турции сейчас снежно и заморозки.

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Обновлено в 11:30 В турецкой провинции Муш, слетев с дороги, разбился автобус с пассажирами.

Обновлено в 11:35 В восточной турецкой провинции Муш перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения.Авария произошла на шоссе Муш-Солхан после того, как водитель потерял контроль над автобусом, который перевернулся и упал в замерзший ручей.Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай в Муш.Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.Издание отмечает, что восточные и юго-восточные регионы страны страдают от морозов и обильного снега.