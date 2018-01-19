  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых
Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 11:35
· Турция · Автобус · Гибель · Дороги · Погибший
В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых

В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых (8 новостей)

«Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы региона»

Автобус, направлявшийся из южной провинции Турции Хатай в Муш, перевернулся, вылетел с дороги и упал в замерзший ручей.19 января в турецкой провинции Муш перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

В результате ДТП погибли шесть человек. 20 человек получили ранения, их госпитализировали.

Автобус, направлявшийся из южной провинции Хатай в Муш, перевернулся, вылетел с дороги и упал в замерзший ручей.

Издание отмечает, что в южных и юго-восточных регионах Турции сейчас снежно и заморозки.

Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений
Турция и Германия договорились сделать все для улучшения отношений

Обновлено в 11:30 В турецкой провинции Муш, слетев с дороги, разбился автобус с пассажирами.

Обновлено в 11:35 В восточной турецкой провинции Муш перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения.Авария произошла на шоссе Муш-Солхан после того, как водитель потерял контроль над автобусом, который перевернулся и упал в замерзший ручей.Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай в Муш.Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.Издание отмечает, что восточные и юго-восточные регионы страны страдают от морозов и обильного снега.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых»
Фото В Турции пассажирский автобус перевернулся в пропасть, есть погибшие
Фото В Турции перевернулся пассажирский автобус, шестеро погибших
Фото В Турции перевернулся автобус: есть погибшие, десятки раненых
Фото В Турции разбился автобус с пассажирами, погибли шесть человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  19.01.18, 09:30 В восточной турецкой провинции Муш перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения.
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 09:43 В восточной турецкой провинции Муш перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения.
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 10:26 Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы региона.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 11:27 В турецкой провинции Муш перевернулся пассажирский автобус и влетел в замерзший ручей, погибли 6 человек, еще 20 ранены.
Новое Время Новое Время  ·  19.01.18, 11:30 В турецкой провинции Муш, слетев с дороги, разбился автобус с пассажирами.
Facenews Facenews  ·  19.01.18, 11:35 В восточной турецкой провинции Муш перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения.Авария произошла на шоссе Муш-Солхан после того, как водитель потерял…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых

В Турции разбился пассажирский автобус: шестеро погибших и 20 раненых
В США разбирался вертолет с белым лидером оппозиции Зимбабве

В США разбирался вертолет с белым лидером оппозиции Зимбабве
Резня в российской школе: появилось первое видео и фото нападавших

Резня в российской школе: появилось первое видео и фото нападавших
Глава МИД Венгрии пообещал и в дальнейшем блокировать заседания НАТО-Украина

Глава МИД Венгрии пообещал и в дальнейшем блокировать заседания НАТО-Украина
В Бурятии подросток с топором и коктейлем Молотова напал на семиклассников

В Бурятии подросток с топором и коктейлем Молотова напал на…
Автомобиль въехал в толпу людей в Рио-де-Жанейро

Автомобиль въехал в толпу людей в Рио-де-Жанейро
Отрубил топором пальцы: в школе России опять устроили кровавую резню. Все подробности

Отрубил топором пальцы: в школе России опять устроили кровавую резню.…
Генераторы немецкой МАN доставили в Крым в обход санкций - росСМИ

Генераторы немецкой МАN доставили в Крым в обход санкций -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беларусь и Казахстан поссорились из-за права на переговоры по Донбассу

Беларусь и Казахстан поссорились из-за права на переговоры по Донбассу
Фотограф показал, как отличается образ в нашей голове от того, что видим в зеркале (Фото)

Фотограф показал, как отличается образ в нашей голове от того,…
Фонсека оценил новичков &amp;quot;Шахтера&amp;quot;

Фонсека оценил новичков "Шахтера"
Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кори

Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кори
В Украине повысят пенсии военным: названы сроки

В Украине повысят пенсии военным: названы сроки
Сыграют со светом: O.Torvald показали яркие фото со съемок нового клипа

Сыграют со светом: O.Torvald показали яркие фото со съемок нового…
Показали ужасные фото заброшенного детского санатория, который закрыли из-за долгов

Показали ужасные фото заброшенного детского санатория, который закрыли из-за долгов
Кубив заявил, что правительство отчитается о годе работы, когда Рада включит отчет в повестку дня

Кубив заявил, что правительство отчитается о годе работы, когда Рада…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.