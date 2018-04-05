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В Турции устроили смертельную стрельбу в университете: первые данные о погибших и фото

В Турции устроили смертельную стрельбу в университете: первые данные о погибших и фото (8 новостей)

«Огонь по своим коллегам открыл один из сотрудников педагогического факультета»

Заместитель декана, двое преподавателей и секретарь университета Османгазе в городе Эскисехир погибли в результате стрельбы, еще трое человек тяжело ранены.

Об этом сообщает BBC.

Стрельбу открыл сотрудник этого же университета.

По словам ректора учебного заведения Хасана Гонена, убийца сперва зашел в деканат и убил одного человека, потом пошел на верхние этажи и там застрелил еще трех сотрудников университета.

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Стрельба в университете в Турции: нападающий убил 4 человек // BBC Türkçe

Сообщается, что задержанный после приезда полиции не убегал, а добровольно сдался полицейским. Пока мотивы его поступка неизвестны.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции устроили смертельную стрельбу в университете: первые данные о погибших и фото»
Фото В Турции в университете произошла стрельба: убиты четыре человека
Фото В Турции преподаватель устроил стрельбу в университете, убиты четыре человека
Фото В одном из университетов Турции произошла стрельба, есть погибшие
Фото В Турции в университете произошла стрельба: есть жертвы
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Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 15:46 В Турции, в университете Османгази в Эскишехире произошла стрельба, по предварительным данным четыре человека погибли.
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 15:54 В четверг, 5 апреля, в Эскишехире на западе Турции произошла смертельная стрельба в университете.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 15:57 В четверг, 5 апреля, в университете турецкого города Эскишехир произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 16:16 В Турции, в университете Османгази в Эскишехире произошла стрельба, по предварительным данным четыре человека погибли. Об этом сообщает Daily Sabah. Стрельбу устроил преподаватель университета, он  был…
Униан Униан  ·  05.04.18, 16:21 Огонь по своим коллегам открыл один из сотрудников педагогического факультета.
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 16:32 Четыре человека погибли в результате перестрелки на территории университета в турецком городе Эскишехир.
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