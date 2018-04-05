Сегодня в 17:51

В Турции устроили смертельную стрельбу в университете: первые данные о погибших и фото (8 новостей) «Огонь по своим коллегам открыл один из сотрудников педагогического факультета»

Заместитель декана, двое преподавателей и секретарь университета Османгазе в городе Эскисехир погибли в результате стрельбы, еще трое человек тяжело ранены.

Об этом сообщает BBC.

Стрельбу открыл сотрудник этого же университета.

По словам ректора учебного заведения Хасана Гонена, убийца сперва зашел в деканат и убил одного человека, потом пошел на верхние этажи и там застрелил еще трех сотрудников университета.

Турция впервые испытала баллистические ракеты собственной разработки

Стрельба в университете в Турции: нападающий убил 4 человек // BBC Türkçe

Сообщается, что задержанный после приезда полиции не убегал, а добровольно сдался полицейским. Пока мотивы его поступка неизвестны.