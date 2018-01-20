В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли более десятка пассажиров (6 новостей и 1 видео) «Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было, - сообщил Кирилич»

В субботу, 20 января, в Турции произошло жуткое ДТП - автобус со школьниками на скорости врезался в дерево. В результате аварии погибли 11 человек. Еще 44 пострадавших получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в местные клиники...

Обновлено в 13:11 "Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было", - сообщил Кирилич.

Обновлено в 16:02 Крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир, в результате которой 11 человек погибли, еще 44 получили ранения.