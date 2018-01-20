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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 16:02
· Турция · ДТП · Автобус · Школьник · Январь
В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли более десятка пассажиров

В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли более десятка пассажиров (6 новостей и 1 видео)

«Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было, - сообщил Кирилич»

В субботу, 20 января, в Турции произошло жуткое ДТП - автобус со школьниками на скорости врезался в дерево. В результате аварии погибли 11 человек. Еще 44 пострадавших получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в местные клиники...

Обновлено в 13:11 "Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было", - сообщил Кирилич.

Обновлено в 16:02 Крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир, в результате которой 11 человек погибли, еще 44 получили ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли более десятка пассажиров»
Фото В Турции в автокатастрофу попал туристический автобус, более десятка пассажиров погибли
Фото В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли более десятка пассажиров
Фото В Турции автобус со школьниками попал в жуткое ДТП, много погибших: появилось видео
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 10:52 В субботу, 20 января, в провинции Эскишехир (Турция) произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим школьников, в результате чего 11 человек погибли, 44 получили ранения.
ТСН ТСН  ·  20.01.18, 11:25 Транспорт ехал из столицы.
Униан Униан  ·  20.01.18, 12:09 Трагедия произошла сегодня утром в провинции Ексишехир, когда туристический автобус наехал на деревья, лежавшие на обочине шоссе.
УНН УНН  ·  20.01.18, 13:11 "Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было", - сообщил Кирилич.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.01.18, 16:02 Крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир, в результате которой 11 человек погибли, еще 44 получили ранения.
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