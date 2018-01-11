В Украине будет определен порядок функционирования рынка криптовалют (20 новостей) «Национальный банк Украины вернулся к проекту о введении электронной гривны»

В Украине рынок криптовалют планируют взять под государственный контроль. Об этом говорится в сообщении Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что отсутствие внешнего и внутреннего контроля за оборотом криптовалюты и анонимность расчетов создает потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, и дает возможность финансирования терроризма, в частности на оккупированных территориях Украины.

"Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу для наработки нормативно-правовых предложений для регулирования этого вопроса; определения государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалюты; порядка проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюты и идентификации субъектов криптовалютных операций; а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины. Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты", – говорится в сообщении СНБО.

В ведомстве добавили, что кроме этого, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях и раскрытие информации о клиенте по мотивированному запросу.

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Криптовалюта - вид цифровой валюты. Ее функционирование происходит децентрализовано в компьютерной сети. Крупнейшими площадками торгов для различных криптовалют является BTC-e, Coinbase, Mcxnow, Cryptsy и Vircurex. Большими площадками, ориентированными только на Bitcoin, являются Bitfinex, BitStamp и BTC China.

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