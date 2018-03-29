В Украине начинается масштабная проверка безопасности (5 новостей) «В центр внимания журналистов попали отель, ТРЦ и кондитерский магазин»

С 30 марта инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начинают масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Обновлено в 20:05 Львовская областная государственная администрация совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области проведут проверку мест скопления людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности Львовщины.

Обновлено в 21:45 В центр внимания журналистов попали отель, ТРЦ и кондитерский магазин.