  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Общество
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 21:45
· Март
В Украине начинается масштабная проверка безопасности

В Украине начинается масштабная проверка безопасности (5 новостей)

«В центр внимания журналистов попали отель, ТРЦ и кондитерский магазин»

С 30 марта инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начинают масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Обновлено в 20:05 Львовская областная государственная администрация совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области проведут проверку мест скопления людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности Львовщины.

Обновлено в 21:45 В центр внимания журналистов попали отель, ТРЦ и кондитерский магазин.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине начинается масштабная проверка безопасности»
Фото В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Фото В Украине стартуют масштабные пожарные инспекции людных мест
Фото "Эхо Кемерово": ТСН проверила на пожарную безопасность бизнес-объекты Порошенко, Гройсмана и Кличко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  29.03.18, 17:13 ГСЧС начинает проверки безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест пребывания людей с 30 марта.
Украинская правда Украинская правда  ·  29.03.18, 18:36 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.03.18, 20:05 Львовская областная государственная администрация совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области проведут проверку мест скопления людей на предмет соблюдения…
ТСН ТСН  ·  29.03.18, 21:45 В центр внимания журналистов попали отель, ТРЦ и кондитерский магазин.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля

Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля
Погода на 30 марта: не забудьте взять зонт

Погода на 30 марта: не забудьте взять зонт
Захватчика заложников в &quot;Укрпочте&quot; оставили под стражей

Захватчика заложников в "Укрпочте" оставили под стражей
Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет

Спилберг снял кино для детей в возрасте 45-50 лет
Вышел трейлер фильма &quot;Конечная&quot; с Марго Робби в главной роли

Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли
В Украине начинается масштабная проверка безопасности

В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы

Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы
В Тернополе дважды перекрыли дорогу, протестуя против реорганизации школы искусств

В Тернополе дважды перекрыли дорогу, протестуя против реорганизации школы искусств
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО

В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО
Трамп анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии

Трамп анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии
&amp;quot;МЮ&amp;quot; готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду

"МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов

Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов
Киев останется без воды: коммунальщики рассказали в каких районах и когда отключат водоснабжение

Киев останется без воды: коммунальщики рассказали в каких районах и…
Самые кассовые фильмы &amp;quot;Золотой Юлы&amp;quot; покажут 2-11 апреля

Самые кассовые фильмы "Золотой Юлы" покажут 2-11 апреля
Насладитесь юмором: забавные моменты, которые поднимут вас настроение

Насладитесь юмором: забавные моменты, которые поднимут вас настроение
Крысина арестовали на 2 месяца без права залога

Крысина арестовали на 2 месяца без права залога
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.