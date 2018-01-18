В Украине нашли крупное месторождение золота (14 новостей) «Месторождение расположено в Карпатах»

Государственная служба геологии и недр Украины подтвердила предварительную оценку нового крупного месторождения золоторудных залежей в Раховском районе Закарпатской области.

Об этом сообщили в Госгеонедра.

"На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партии Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 тонн.", - говорится в релизе госведомства.

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Кроме этого месторождения, по данным Госгеонедр, в Украине также найдены три золоторудные месторождения: Мужиевское, Береговское, Сауляк.

Обновлено в 23:50 По предварительным оценкам, залежи руды оцениваются в 2,4 тонн.