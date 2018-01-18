  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Украине нашли крупное месторождение золота
Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:50
· Золото
В Украине нашли крупное месторождение золота

В Украине нашли крупное месторождение золота (14 новостей)

«Месторождение расположено в Карпатах»

Государственная служба геологии и недр Украины подтвердила предварительную оценку нового крупного месторождения золоторудных залежей в Раховском районе Закарпатской области.

Об этом сообщили в Госгеонедра.

"На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партии Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 тонн.", - говорится в релизе госведомства.

Обладатель
Обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо завершил карьеру

Кроме этого месторождения, по данным Госгеонедр, в Украине также найдены три золоторудные месторождения: Мужиевское, Береговское, Сауляк.

Обновлено в 23:50 По предварительным оценкам, залежи руды оцениваются в 2,4 тонн.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине нашли крупное месторождение золота»
Фото В Закарпатской области обнаружили новое месторождение золота
Фото Возле Рахова нашли месторождение золота
Фото На Закарпатье нашли новое крупное месторождение золота
Фото В Украине нашли несколько месторождений золота
Фото "Нужно больше золота". На Закарпатье нашли крупное месторождение драгоценного металла
Фото В Украине обнаружили крупное месторождение золота
Фото В Украине нашли большие залежи золота
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  18.01.18, 19:02 Геологи обнаружили новое месторождение ценного металла
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 20:13 В Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золоторудных залежей.
Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 20:42 Государственная служба геологии и недр Украины подтвердила предварительную оценку нового крупного месторождения золоторудных залежей в Раховском районе Закарпатской области.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.01.18, 21:15 В Закарпатской области найдено новое крупное месторождение золота. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр. "Значительный результат получен в поисковой оценке залежей золотой руды в Раховском…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  18.01.18, 21:16 Предварительная оценка нового крупного месторождения золоторудных залежей была подтверждена Госслужбой геологии и недр.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 21:19 В Раховском районе Закарпатской области нашли несколько месторождений золота
Газета День Газета День  ·  18.01.18, 21:26 На Закарпатье нашли несколько месторождений золота. Об этом сообщает Госслужба геологии и недр Украины. "Большой результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской…
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 21:38 В Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золоторудных залежей. Об этом говорится в пресс-релизе Госслужбы геологии и недр. По предварительным оценкам, месторождение содержит…
Главред Главред  ·  18.01.18, 21:51 Геологическое открытие совершили сотрудники госпредприятия "Західукргеологія".
Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 22:56 Залежи драгоценного металла составляют около 2,4 т.
ТСН ТСН  ·  18.01.18, 23:03 Месторождение расположено в Карпатах.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 23:50 По предварительным оценкам, залежи руды оцениваются в 2,4 тонн.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Аэропорт &quot;Борисполь&quot; из-за непогоды работает с ограничениями

Аэропорт "Борисполь" из-за непогоды работает с ограничениями
В Украине нашли крупное месторождение золота

В Украине нашли крупное месторождение золота
В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ
В Одесской области от кори умер ребенок – СМИ

В Одесской области от кори умер ребенок – СМИ
В Госпогранслужбе назвали не работающие пункты пропуска на границе

В Госпогранслужбе назвали не работающие пункты пропуска на границе
Нацсовет вынес предупреждение телеканалу &quot;112 Украина&quot;

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"
В Крыму задержали украинца за надругательство над флагом РФ

В Крыму задержали украинца за надругательство над флагом РФ
Суд в Москве отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

Суд в Москве отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Круговая панорама позволит ученым взглянуть на космос из центра нашей галактики

Круговая панорама позволит ученым взглянуть на космос из центра нашей…
Родила в гробу. В Южной Африке рассказали о странном случае с мертвой женщиной

Родила в гробу. В Южной Африке рассказали о странном случае…
СМИ: стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

СМИ: стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию
Открыли выставку картин украинских художников

Открыли выставку картин украинских художников
В Рио-де-Жанейро авто выехало на набережную Копакабана: 15 ранены

В Рио-де-Жанейро авто выехало на набережную Копакабана: 15 ранены
Один из лидеров &amp;quot;Барселоны&amp;quot; получил серьезную травму

Один из лидеров "Барселоны" получил серьезную травму
ГСЧС: Бориспольский аэропорт работает с ограничениями из-за непогоды

ГСЧС: Бориспольский аэропорт работает с ограничениями из-за непогоды
&amp;quot;Собираюсь повесить парочку людей&amp;quot;: президент Уганды впервые за 20 лет хочет применить смертную казнь

"Собираюсь повесить парочку людей": президент Уганды впервые за 20 лет…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.