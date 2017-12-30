В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман (8 новостей) «В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

Обновлено в 23:25 В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

Обновлено в 23:44 "Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – заявил Гройсман.