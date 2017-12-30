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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 23:44
· Авиация
В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман

В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман (8 новостей)

«В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

Обновлено в 23:25 В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

Обновлено в 23:44 "Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – заявил Гройсман.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман»
Фото В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман
Фото В Украине необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации – Гройсман
Фото Гройсман заявил о надобности баз спасательной медицинской авиации
Фото Гройсман рассказал о планах создать в Украине спасательно-поисковую систему с санитарной авиацией
Фото Гройсман рассказал о планах создать базы спасательной медавиации в Украине
Фото Гройсман выступил за создание баз спасательной медавиации
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Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 21:12 Премьер-министр Украины обратил внимание на необходимости наличия баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 21:19 В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 22:54 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в разных регионах Украины необходимо обустроить базы спасательной медицинской авиации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  30.12.17, 23:11 Переговоры о внедрении в Украине спасательно-поисковой и спасательно-экстренной системы с привлечением санитарной авиации правительство уже вело с компаниями Airbus и  Eurocopter,…
Новое Время Новое Время  ·  30.12.17, 23:25 В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.
Сегодня Сегодня  ·  30.12.17, 23:44 Он отметил, что предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть. В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.Об…
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