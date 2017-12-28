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Vgorode.ua Днепропетровск Vgorode.ua Днепропетровск · · Обновлено в 13:25
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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение (9 новостей)

«Во многих областях ожидается сильный ветер и туман»

В четверг, 28 декабря, в Днепре и области ожидается сильный ветер. Поэтому днепрянам рекомендуют не выходить из дома и почитать книгу, укутавшись в плед. Так, порывы ветра будут достигать 15-24 метров за секунду. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не опустится ниже 6 градусов выше нуля. В Днепре на протяжении всего дня продержится облачная погода. Утром прошел мелкий дождь, больше сегодня осадков не предвидится. СМОТРИ ЕЩЕ: Отмена отменяется: что будет с днепровскими маршрутками, которые хотели ликвидировать Итоги "МастерШеф 7": победителем стал парень из Каменского Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на нашу группу в Facebook. Кроме того, вы можете подписаться на нашего telegram-бота чтобы иметь простой доступ к основным рубрикам сайта.

Обновлено в 13:09 Во многих областях ожидается сильный ветер и туман.

Обновлено в 13:25 Кроме того, днем ​​в Украине, кроме востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине объявлено штормовое предупреждение»
Фото В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото В Украине объявили штормовое предупреждение
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.17, 09:34 В Киеве днем 28 и 29 декабря синоптики прогнозируют сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/сек.
Униан Униан  ·  28.12.17, 11:39 Во многих областях ожидается сильный ветер и туман.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.12.17, 12:05 Почти по всей Украине в четверг, 28 декабря, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Отмечается, что утром и в первой половине дня в северных, центральных и южных…
ForUm ForUm  ·  28.12.17, 12:07 Сегодня, 28 декабря, в Украине, кроме восточных областей, ожидаются сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.«28 декабря утром и в первой половине дня в северных, центральных…
Хвиля Хвиля  ·  28.12.17, 12:32 Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение практически по всей территории Украины. По прогнозу синоптиков, 28 декабря утром и в первой половине дня в северных, центральных и южных областях…
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Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.17, 12:48 Почти по всей Украине в четверг, 28 декабря, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Отмечается, что утром и в первой половине дня в северных, центральных и южных…
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 13:09 Во многих областях ожидается сильный ветер и туман.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.17, 13:25 28 декабря, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В первой половине дня в северных, центральных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м, говорится в объявлении Укргидрометцентра.…
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