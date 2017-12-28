В Украине объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 28 декабря, в Днепре и области ожидается сильный ветер. Поэтому днепрянам рекомендуют не выходить из дома и почитать книгу, укутавшись в плед. Так, порывы ветра будут достигать 15-24 метров за секунду. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не опустится ниже 6 градусов выше нуля. В Днепре на протяжении всего дня продержится облачная погода. Утром прошел мелкий дождь, больше сегодня осадков не предвидится. СМОТРИ ЕЩЕ: Отмена отменяется: что будет с днепровскими маршрутками, которые хотели ликвидировать Итоги "МастерШеф 7": победителем стал парень из Каменского Будьте в курсе последних новостей, подпишитесь на канал Vgorode в Telegram и на нашу группу в Facebook. Кроме того, вы можете подписаться на нашего telegram-бота чтобы иметь простой доступ к основным рубрикам сайта.

Обновлено в 13:09 Во многих областях ожидается сильный ветер и туман.

Обновлено в 13:25 Кроме того, днем ​​в Украине, кроме востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.