С 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.
С 1 января в Украине начали действовать льготы на ввоз…
В Украине повысили минимальную заработную плату
В Украине выросла минимальная зарплата
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