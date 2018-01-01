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В Украине повысили минимальную заработную плату

В Украине повысили минимальную заработную плату (3 новости)

«С 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц»

С 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине повысили минимальную заработную плату»
Фото В Украине повысили минимальную заработную плату
Фото В Украине повысили минимальную заработную плату
Фото В Украине повысили минимальную заработную плату
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АТН АТН  ·  01.01.18, 11:54 С 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату и теперь она составляет 3723 грн в месяц.
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