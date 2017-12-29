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В Украине повысили тарифы на холодную воду для водоканалов

В Украине повысили тарифы на холодную воду для водоканалов (4 новости)

«Изменение тарифа «Киевэнерго» утвердил государственный регулятор»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила обновленные тарифы на отпуск электрической энергии и одобрила инвестиционную программу “Укргидроэнерго” на 2018 год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укргидроэнерго”.

В частности, регулятор утвердил двухставочный тариф на отпуск электроэнергии на 2018 год для:

гидроэлектростанций на уровне 28,14 коп. за 1 кВт/ч; гидроаккумулирующих электростанций на уровне 288,85 коп. за 1 кВт/ч. В компании обратили внимание на то, что тарифы были пересмотрены с учетом утвержденного 26 декабря 2017 года министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом баланса электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2018 год.

Отмечается, что электростанции “Укргидроэнерго” собираются отпустить в 2018 году 10,007 млрд кВт/ч. электроэнергии, в том числе ГЭС — 8,393 млрд кВт/ч., ГАЭС — 1,615 млрд кВт/ч. Это на 698,3 млн кВт/ч. больше планового показателя 2017 года (9,309 млрд кВт/ч.).

Как уточнили в “Укргидроэнерго”, объем инвестиционной программы составит 3 млрд 446 млн 446 тыс. грн, в том числе для ГЭС — 1 млрд 812 млн 267 тыс. грн, для ГАЭС — 1 млрд 634 млн 178 тыс. грн.

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Факты Факты  ·  29.12.17, 08:43 Изменение тарифа «Киевэнерго» утвердил государственный регулятор
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 08:56 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила для "Киевэнерго" тарифы на услуги отопления для киевлян. Решение было принято…
Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 12:20 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для украинских водоканалов.
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