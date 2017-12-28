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Общество
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:30
В Украине появится вертолетная служба спасения

В Украине появится вертолетная служба спасения (7 новостей)

«Соответствующее ведомство может заработать уже в 2018 году»

Аваков рассказал о новой государственной системе вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет РБК.

Передо мной в 2018 году – много конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100% реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО – до создания (это новшество) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, – сообщил Аваков.

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Порошенко прогнозирует завершение ремонта трассы Одесса-Рени в 2018 году

Обновлено в 23:31 "Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело. Передо мной, как министром, в 2018-м много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО (Межрайонных…

Обновлено в 01:30

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 20:56 В 2018 году в Украине будет создана новая государственная система вертолетной службы спасения
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 21:23 Изменения ждут уголовную полицию и будут открывать сервисные центры вместо МРЭО.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.12.17, 21:43 Соответствующее ведомство может заработать уже в 2018 году.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.17, 23:04 В Украине создадут новую государственную систему вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  28.12.17, 23:31 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2018 году перед ним стоит много задач: от изменений в криминальной полиции и замены всех оставшихся МРЭО сервисными центрами до создания вертолетной…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  29.12.17, 01:30 Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал журналистам "Зеркало недели" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом министр заверил, что в 2018 году перед его ведомством стоит много…
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