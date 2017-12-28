В Украине появится вертолетная служба спасения (7 новостей) «Соответствующее ведомство может заработать уже в 2018 году»

Аваков рассказал о новой государственной системе вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет РБК.

Передо мной в 2018 году – много конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100% реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО – до создания (это новшество) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, – сообщил Аваков.

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Обновлено в 23:31 "Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело. Передо мной, как министром, в 2018-м много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО (Межрайонных…

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