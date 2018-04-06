В Украине презентовали текст изменений в Конституцию относительно статуса Крыма (4 новости) «Рабочая группа Конституционной комиссии Украины презентовала текст предлагаемых изменений в Основной закон о статусе Автономной Республики Крым»

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины, разрабатывающей поправки и дополнения в Основной закон в части Автономной Республики Крым, представила текст предложенных изменений. Об этом сообщил советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа Арсен Жумадилов, передает "Крим.Реалии".

"Рабочая группа соберется для обсуждения и голосования по некоторым позициям 18 апреля. Также была создана экспертная подгруппа для доработки законопроектов о статусе крымскотатарского народа и других законопроектов, соответствующих подготовленному тексту изменений", - уточнил Жумадилов.

Как сообщалось, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев привлек внимание к идее внесения поправок в статью 10-ую Конституции Украины, что позволило бы сменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика. Он отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов Верховной Рады Украины и в ближайшее время добиться принятия подобного решения будет сложно.