В Украине разработали новое мощное оружие: опубликованы фото

Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа, живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

"Специалисты столичного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который 2014 был снят с вооружения, поскольку истек срок хранения смеси", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 00:50 Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.