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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:50
· Вооружение
В Украине разработали новое мощное оружие: опубликованы фото

В Украине разработали новое мощное оружие: опубликованы фото (8 новостей)

«Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм»

Украинские специалисты завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа, живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона, сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

"Специалисты столичного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Он заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который 2014 был снят с вооружения, поскольку истек срок хранения смеси", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 00:50 Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

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Униан Униан  ·  04.01.18, 18:31 Реактивный гранатомет предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений, живой силы.
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Апостроф Апостроф  ·  04.01.18, 20:04 Специалисты конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.
Главред Главред  ·  04.01.18, 21:17 Новый образец пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники. (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИС ИС  ·  04.01.18, 22:00 Он предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений, живой силы. Специалисты столичного предприятия «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» завершили разработку…
Facenews Facenews  ·  05.01.18, 00:50 Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Об этом в четверг, 4 января, пишет Народная армия.Отмечается, что гранатомет заменит советский…
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