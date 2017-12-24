В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине (15 новостей) «В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов»

Министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенную территориальную общину.

Обновлено в 10:50 На выборах в ОТГ в октябре 2017 года выиграл Блок Петра Порошенко

Обновлено в 11:18 Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТО в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТО - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТО - в Хмельницкой области; по семи ОТО - в Николаевской и Полтавской областях.