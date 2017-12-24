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В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине

В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине (15 новостей)

«В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов»

Министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенную территориальную общину.

Обновлено в 10:50 На выборах в ОТГ в октябре 2017 года выиграл Блок Петра Порошенко

Обновлено в 11:18 Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТО в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТО - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТО - в Хмельницкой области; по семи ОТО - в Николаевской и Полтавской областях.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине»
Фото В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Фото В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Фото В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Фото Сегодня в Украине пройдут выборы в 51 ОТГ
Фото В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Фото В Украине сегодня проходят местные выборы
Фото В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине
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Канал 112 Канал 112  ·  24.12.17, 07:00
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.17, 08:37 Участие в волеизъявлении смогут принять свыше 356 тыс. избирателей
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 08:54 В воскресенье в Украине пройдут выборы в 51 объединенную территориальную общину (ОТО), сообщил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.12.17, 09:19 Сегодня, 24 декабря, в Украине пройдут выборы в 51 объединенной территориальной громаде. Соответствующее решение ранее было принято Центральной избирательной комиссией. Первые выборы пройдут в пяти городских,…
Факты Факты  ·  24.12.17, 09:27 В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов
Газета День Газета День  ·  24.12.17, 09:38 Сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских). Соответствующее решение ранее было принято Центризбиркомом. Данные выборы будут…
Униан Униан  ·  24.12.17, 10:06 По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тысяч человек.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 10:19 В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях. 
ForUm ForUm  ·  24.12.17, 10:32 Сегодня, 24 декабря, в 51 объединенной общине проходят первые выборы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.«Сегодня –…
Капитал Капитал  ·  24.12.17, 10:46 В воскресенье в Украине пройдут выборы в 51 объединенную территориальную общину (ОТО), сообщил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального…
Дело Дело  ·  24.12.17, 10:50 На выборах в ОТГ в октябре 2017 года выиграл Блок Петра Порошенко
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.17, 11:18 В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. Зубко…
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