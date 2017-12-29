В Украине стали больше нарушать свободу слова – ИМИ (5 новостей) «В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова»

В Украине за год зафикисровано 293 случая нарушения свободы слова, в том числе 16 случаев – в аннексированном Россией Крыму.

Обновлено в 13:36 В Украине за год зафикисровано 293 случая нарушения свободы слова, в том числе 16 случаев – в аннексированном Россией Крыму.

Обновлено в 14:12 В текущем году в Украине зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова, говорится в исследовании "Барометр свободы слова" Института массовой информации. Это на 10 случаев больше, чем в прошлом году. Самые распространенные нарушения – препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации, угрозы, запугивания и нападения на журналистов, кибератаки. Почти треть (28,9%) зафиксированных фактов нарушений свободы слова приходятся на Киев и Киевскую область.