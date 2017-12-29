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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:12
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В Украине стали больше нарушать свободу слова – ИМИ

В Украине стали больше нарушать свободу слова – ИМИ (5 новостей)

«В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова»

В Украине за год зафикисровано 293 случая нарушения свободы слова, в том числе 16 случаев – в аннексированном Россией Крыму.

Обновлено в 13:36 В Украине за год зафикисровано 293 случая нарушения свободы слова, в том числе 16 случаев – в аннексированном Россией Крыму.

Обновлено в 14:12 В текущем году в Украине зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова, говорится в исследовании "Барометр свободы слова" Института массовой информации. Это на 10 случаев больше, чем в прошлом году. Самые распространенные нарушения – препятствование законной журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации, угрозы, запугивания и нападения на журналистов, кибератаки. Почти треть (28,9%) зафиксированных фактов нарушений свободы слова приходятся на Киев и Киевскую область.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине стали больше нарушать свободу слова – ИМИ»
Фото В 2017 году в Украине зафиксировано почти 300 случаев нарушений свободы слова
Фото В Украине стали больше нарушать свободу слова
Фото В 2017 году в Украине увеличилось количество нарушений свободы слова. Инфографика
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  29.12.17, 11:00 Основными нападавшими на журналистов и нарушителями свободы слова стали частные лица, местная власть и правоохранители.
Украинская правда Украинская правда  ·  29.12.17, 12:20 В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова. Инфографика
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 12:41 В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова.
Гордон Гордон  ·  29.12.17, 14:12 В текущем году в Украине зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова, говорится в исследовании "Барометр свободы слова" Института массовой информации. Это на 10 случаев больше, чем в прошлом году.…
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