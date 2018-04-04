В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев (13 новостей) «Визы будут действовать в течение 30 дней»

Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформления электронных виз для въезда в Украину. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал Климкин.

Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому :) https://t.co/pYUGHpzuD7

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 4, 2018

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Как отмечается на сайте МИД, оформить е-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл. США, срок действия - разовая, до 30 дней.

Электронные визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Обновлено в 12:28 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт МИД. Для оформления е-визы необходимо осуществить несколько шагов: заполнить анкету он-лайн на сайте http://evisa.mfa.gov.ua; загрузить отсканированные копии необходимых документов; заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard или Visa); распечатать полученную по…

Обновлено в 13:00 Министерство иностранных дел начало онлайн оформление иностранцам электронных виз для въезда в Украину с деловой или туристической целью, сообщает сайт МИД.