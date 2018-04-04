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В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев

В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев (13 новостей)

«Визы будут действовать в течение 30 дней»

Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформления электронных виз для въезда в Украину. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал Климкин.

Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому :) https://t.co/pYUGHpzuD7

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 4, 2018

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Как отмечается на сайте МИД, оформить е-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл. США, срок действия - разовая, до 30 дней.

Электронные визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Обновлено в 12:28 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт МИД. Для оформления е-визы необходимо осуществить несколько шагов: заполнить анкету он-лайн на сайте http://evisa.mfa.gov.ua; загрузить отсканированные копии необходимых документов; заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard или Visa); распечатать полученную по…

Обновлено в 13:00 Министерство иностранных дел начало онлайн оформление иностранцам электронных виз для въезда в Украину с деловой или туристической целью, сообщает сайт МИД.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев»
Фото В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев
Фото Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Фото МИД начал оформление электронных виз для иностранцев
Фото Украина начала выдавать электронные визы для иностранцев
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 10:47 Консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.
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Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 11:06 Министерство иностранных дел начало он-лайн оформление иностранцам электронных виз для въезда в Украину с деловой или туристической целью.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 11:18 Консульская служба МИД Украины начинает онлайн-оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.
Факты Факты  ·  04.04.18, 11:23 Визы будут действовать в течение 30 дней
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 11:38 Сегодня МИД официально начало оформлять электронные визы для граждан 46 стран.
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 11:54 В Украине сегодня начинается онлайн оформление электронных виз иностранцам для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел. МИД максимально…
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Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 12:28 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт МИД. Для оформления е-визы необходимо осуществить несколько шагов: заполнить анкету он-лайн на сайте http://evisa.mfa.gov.ua; загрузить отсканированные копии…
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