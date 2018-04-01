В Украине стартует весенняя призывная кампания (12 новостей) «Весенний призыв в армию продлится с 2 апреля до конца мая»

С апреля в Украине вступает в силу целый ряд нововведений, начинается призыв в армию, а дети теряют право путешествовать за границу без собственного паспорта.

Обновлено в 13:45 В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек

Обновлено в 14:00 С завтрашнего дня, 2 апреля, в Украине начинается весенний призыв. В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины будет отправлено 15190 человек Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.