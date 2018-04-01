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В Украине стартует весенняя призывная кампания

В Украине стартует весенняя призывная кампания (12 новостей)

«Весенний призыв в армию продлится с 2 апреля до конца мая»

С апреля в Украине вступает в силу целый ряд нововведений, начинается призыв в армию, а дети теряют право путешествовать за границу без собственного паспорта.

Обновлено в 13:45 В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек

Обновлено в 14:00 С завтрашнего дня, 2 апреля, в Украине начинается весенний призыв. В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины будет отправлено 15190 человек Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

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Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 09:52 С 1 апреля украинцы начнут подписывать декларации с семейными врачами, закончится отопительный сезон, начнется весенний призыв и другие изменения в стране.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 10:52 В Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы во время весеннего призыва будет отправлено 15190 человек.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 11:50 Весенний призыв в армию продлится с 2 апреля до конца мая.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.04.18, 12:47 В Украине весенный призыв на срочную воинную службу стартует 2 апреля и продлится он до конца мая.  На военную службу будут отправлены 15190 человек, сообщил заместитель начальника Генерального штаба…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 13:20 Весенний призыв на срочную военную службу начнется 2 апреля и продлится до конца марта.  На службу будут отправлены 15190 человек, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных…
Politeka Politeka  ·  01.04.18, 13:31 С 2 апреля и до конца мая в Украине будет продолжаться весенний призыв на срочную военную службу Об этом заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 13:38 С понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 13:42 С понедельника, 2 апреля, в Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 13:42 С понедельника, 2 апреля, в Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко,…
Факты Факты  ·  01.04.18, 13:45 В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек
ИС ИС  ·  01.04.18, 14:00 С завтрашнего дня, 2 апреля, в Украине начинается весенний призыв. В апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины будет отправлено 15190 человек   Об этом заявил начальник Главного…
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В Украине стартует весенняя призывная кампания

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