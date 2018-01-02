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Экономика и финансы
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 13:58
В Украине в 2018г проведут всеобщую нормативно-денежную оценку сельхозземли

В Украине в 2018г проведут всеобщую нормативно-денежную оценку сельхозземли (6 новостей)

«В Украине в 2018г проведут всеобщую нормативно-денежную оценку сельхозземли»

Проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств госбюджета.

Об этом говорится в опубликованном накануне газете Голос Украины законе О государственном бюджете Украины на 2018 год. Согласно документу техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.

При этом до 1 февраля ведомство должено предоставить Государственной фискальной службе информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на указанную дату. После чего ГФС опубликует указанную информацию на своем сайте.

Нормативно-денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 году не изменится, поскольку коэффициент индексации установлен на уровне единицы.

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Государственная фискальная служба до 15 июля должна опубликовать утвержденную на следующий год нормативно-денежную оценку земель на своем официальном сайте.

Обновлено в 13:26 Об этом говорится в опубликованном законе О государственном бюджете Украины на 2018 год в газете Голос Украины, сообщает Интерфакс-Украина.Как отмечается, проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств госбюджета.Техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.Госгеокадастр до 1…

Обновлено в 13:58 Проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет госбюджета. Техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине в 2018г проведут всеобщую нормативно-денежную оценку сельхозземли»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 11:48 Всеукраинская нормативная денежная оценка земель сельхозназначения будет проведена в 2018 году, говорится в опубликованном законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год" в газете "Голос Украины".
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 11:58 В 2018 году будет проведена всеукраинская нормативная денежная оценка земель сельхозназначения.
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