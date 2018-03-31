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УНН УНН · · Обновлено в 00:06
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В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик

В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик (6 новостей)

«Шесть медиков боролись за жизнь мужчины»

“В перерыве одному из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету скорой, что подъехала прямо к трибуне. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Израиле футбольный фанат получил 10 лет тюрьмы .

Обновлено в 23:46 Шесть медиков боролись за жизнь мужчины

Мариуполь - Динамо: анонс матча
Мариуполь - Динамо: анонс матча

Обновлено в 00:06 Во Львове на матче Премьер-лиги "Карпаты" - "Черноморец" скончался болельщик львовского клуба.

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Думская Думская  ·  31.03.18, 23:46 Одесский "Черноморец" проиграл сегодня львовским "Карпатам" в гостевом матче украинской Премьер-лики. Счет встречи — 1:3. В пресс-службе моряков поражение объясняют в том числе кадровыми проблемами:…
Факты Факты  ·  31.03.18, 23:46 Шесть медиков боролись за жизнь мужчины
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 00:06 Во Львове на матче Премьер-лиги "Карпаты" - "Черноморец" скончался болельщик львовского клуба.
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В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик

В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик
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