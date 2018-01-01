В Украине выросла минимальная зарплата

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

«Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни», – говорится в документе, сообщает УНИАН.

Также документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

В Украине существенно выросла зарплата - Госстат

Обновлено в 13:02 В тексте документа отмечается, что минимальная зарплата с 1 января вырастет до 3723 гривен, в почасовом размере – 22,41 гривны. Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи для основных социальных и демографических групп населения составляет: для…

Обновлено в 13:53 С 1 января минималка составляет 3723 гривни.