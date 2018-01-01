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ForUm ForUm · · Обновлено в 13:53
· Зарплата · Минимальная зарплата · Заработная плата · Бюджет · Январь
В Украине выросла минимальная зарплата

В Украине выросла минимальная зарплата (8 новостей)

«С 1 января минималка составляет 3723 гривни»

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

«Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни», – говорится в документе, сообщает УНИАН.

Также документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

В Украине существенно выросла зарплата - Госстат
В Украине существенно выросла зарплата - Госстат

Обновлено в 13:02 В тексте документа отмечается, что минимальная зарплата с 1 января вырастет до 3723 гривен, в почасовом размере – 22,41 гривны. Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи для основных социальных и демографических групп населения составляет: для…

Обновлено в 13:53 С 1 января минималка составляет 3723 гривни.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине выросла минимальная зарплата»
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Фокус Фокус  ·  01.01.18, 10:51 В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.  "Установить в 2018 году минимальную…
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MIGnews MIGnews  ·  01.01.18, 12:52 Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.01.18, 13:53 С 1 января минималка составляет 3723 гривни.
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