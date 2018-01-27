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В Украине заработала Полицейская академия

В Украине заработала Полицейская академия (3 новости)

«Стало известно, сколько человек попадет на первый набор в академию»

Полицейскую академию создали в Украине для улучшения подготовки сотрудников патрульной полиции МВД

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Обозреватель Обозреватель  ·  27.01.18, 12:22 Стало известно, сколько человек попадет на первый набор в академию
Depo.ua Depo.ua  ·  27.01.18, 13:34 Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на коллегии МВД, , передает Depo.ua . "Эта академия будет не для ученых. В академии будут готовить патрульных полицейских, которые потом будут выходить…
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В Украине заработала Полицейская академия

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