В Украине заработала Полицейская академия

Depo.ua · 27.01.18, 13:34

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на коллегии МВД, , передает Depo.ua . "Эта академия будет не для ученых. В академии будут готовить патрульных полицейских, которые потом будут выходить…