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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 12:16
В Украину прибыло третье судно с американским углем

В Украину прибыло третье судно с американским углем (5 новостей)

«На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля»

Об этом передали в пресс-службе госпредприятия “Морской порт Черноморск”. Известно, что балкер - "кейпсайз" "SBI CARIOCA" доставил в порт 58,4 тысячи тонн угля. Данный груз из США: коксующийся уголь "Rocklick" и "Premium Eagle".

На данный момент началась выгрузка. Запланированная интенсивность обработки этого судна - 15 тысяч тонн в сутки - уточняется в сообщении. При данной интенсивности время нахождения судна под обработкой ожидается в пределах четырех суток.

Обновлено в 11:51 На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля.

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Обновлено в 12:16 В диспетчерской порта сообщили, что балкер SBI CARIOCA уже ошвартован у причала №1 первого терминала.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украину прибыло третье судно с американским углем»
Фото В Украину прибыло третье судно с американским углем
Фото В Украину прибыл балкер с американским углем
Фото В Украину прибыло третье судно с американским углем (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.12.17, 10:38 В порту «Черноморск» приняли судно с 60 тыс. тонн угля из США. Балкер доставил коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.17, 11:51 На причале №1 ГП «МТП «Черноморск» происходит выгрузка очередной партии американского угля.
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 12:16 В порту «Черноморск» приняли судно с 60 тыс. тонн угля из США. Балкер доставил коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Об этом сообщает УНИАН. В диспетчерской порта сообщили, что балкер SBI…
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