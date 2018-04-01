Сегодня в 20:05

В Украину снова идет похолодание: синоптик озвучила прогноз погоды на понедельник (4 новости) «В понедельник, 2 апреля, жителей Украины ждет еще одно похолодание, после чего в страну окончательно придет весна»

2 апреля в Украину придет похолодание.

После него в стране окончательно начнется весна весна, пишет на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Циклон Франциска в понедельник будет двигаться на север. Его фронта занесут в Украину холодный воздух.

В результате ближайшей ночью температура воздуха местами опустится до -2 градусов. Днем температура в среднем не будет поднимется выше 3-7 градусов тепла.

Пользователи подали первый иск против Facebook

На Западе будет 3-6 градусов тепла и мокрый снег. В восточных областях - 9-14 градусов тепла и дожди. В южных и центральных областях будет 7-14 градусов, осадков не ожидается. Прогнозируют порывистый западный ветер.

В Киеве в понедельник температура опустится до 7 градусов.

В апреле в Украине еще выпадет снег. 2-3 апреля страна будет находиться под влиянием холодного циклона. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.