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В Украину снова идет похолодание: синоптик озвучила прогноз погоды на понедельник

В Украину снова идет похолодание: синоптик озвучила прогноз погоды на понедельник (4 новости)

«В понедельник, 2 апреля, жителей Украины ждет еще одно похолодание, после чего в страну окончательно придет весна»

2 апреля в Украину придет похолодание.

После него в стране окончательно начнется весна весна, пишет на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Циклон Франциска в понедельник будет двигаться на север. Его фронта занесут в Украину холодный воздух.

В результате ближайшей ночью температура воздуха местами опустится до -2 градусов. Днем температура в среднем не будет поднимется выше 3-7 градусов тепла.

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На Западе будет 3-6 градусов тепла и мокрый снег. В восточных областях - 9-14 градусов тепла и дожди. В южных и центральных областях будет 7-14 градусов, осадков не ожидается. Прогнозируют порывистый западный ветер.

В Киеве в понедельник температура опустится до 7 градусов.

В апреле в Украине еще выпадет снег. 2-3 апреля страна будет находиться под влиянием холодного циклона. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 16:59 В понедельник, 2 апреля, жителей Украины ждет еще одно похолодание, после чего в страну окончательно придет весна.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  01.04.18, 19:17 В понедельник, 2 апреля, в Украину зайдет новый циклон, который принесет с собой холодный воздух и даже снег. Резкое похолодание ожидается в западных областях и на севере Украины...
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