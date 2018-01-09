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В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут именем Бориса Немцова

В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут именем Бориса Немцова (14 новостей)

«Переименование вступит в силу к 27 февраля»

Решение было принято в экстренном порядке. В принятом советом документе сказано, что ранее одобренный законопроект не вступит в силу еще несколько месяцев, в то время как присвоить кварталу имя Бориса Немцова необходимо в ближайшее время.

Обновлено в 02:35 "Отдельным решением городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля", написал он.

Обновлено в 04:02 Он отметил, что отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Вашингтоне площадь перед посольством России назовут именем Бориса Немцова»
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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