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В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением (5 новостей и 1 видео) «Метеорологи предупреждают об угрозе гололеда и снегопадах»

В Великобритании из-за сильного снегопада, который продолжается 28 декабря, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC. Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной ...

Обновлено в 10:44 Метеорологи предупреждают об угрозе гололеда и снегопадах.

Обновлено в 12:14 Опасная ситуация в Японии наблюдается сегодня, 28 декабря. Сильные снегопады, гололед и мощный ветер застали жителей некоторых регионов страны.