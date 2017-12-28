  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением
Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 12:14
· Электроэнергия · Великобритания · Снегопад
В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением (5 новостей и 1 видео)

«Метеорологи предупреждают об угрозе гололеда и снегопадах»

В Великобритании из-за сильного снегопада, который продолжается 28 декабря, возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии по всей стране. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC. Также водителей предупредили об угрозе возникновения гололеда в Северной ...

Обновлено в 10:44 Метеорологи предупреждают об угрозе гололеда и снегопадах.

Обновлено в 12:14 Опасная ситуация в Японии наблюдается сегодня, 28 декабря. Сильные снегопады, гололед и мощный ветер застали жителей некоторых регионов страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 09:30 Из-за сильного снегопада в Великобритании тысячи домов остались в среду без электричества, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.17, 10:44 Метеорологи предупреждают об угрозе гололеда и снегопадах.
Joinfo Joinfo  ·  28.12.17, 12:14 Опасная ситуация в Японии наблюдается сегодня, 28 декабря. Сильные снегопады, гололед и мощный ветер застали жителей некоторых регионов страны.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
На Суматре началось извержение крупного вулкана (Видео)

На Суматре началось извержение крупного вулкана (Видео)
В Бельгии родился 100-килограммовый слоненок. Взрослые слоны охраняли маму с малышом

В Бельгии родился 100-килограммовый слоненок. Взрослые слоны охраняли маму с…
82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ

82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ
В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением

В Великобритании из-за сильного снегопада наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением
В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших

В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших
Отдаст Донбасс? В риторике Путина заметили важный сигнал

Отдаст Донбасс? В риторике Путина заметили важный сигнал
Тиллерсон: у США нет иллюзий в отношении сегодняшнего режима в России

Тиллерсон: у США нет иллюзий в отношении сегодняшнего режима в…
С аттракционов &quot;Диснейленда&quot; эвакуировали людей: отключилось электричество

С аттракционов "Диснейленда" эвакуировали людей: отключилось электричество
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свитолина прилетела в Брисбен

Свитолина прилетела в Брисбен
Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн

Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн
Лавров: Россия ответит на новые санкции США

Лавров: Россия ответит на новые санкции США
Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий военным

Кабмин намерен просить Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий…
Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона

Украина существенно сократила потребление газа за последние два отопительных сезона
В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине

В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине
Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их от дела

Адвокаты Януковича заявили, что власть хочет любой ценой отстранить их…
&amp;quot;Переспрашивали : Это для нас? Это правда?&amp;quot; Геращенко рассказала о встрече освобожденных украинцев на Донбассе

"Переспрашивали : Это для нас? Это правда?" Геращенко рассказала о…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.