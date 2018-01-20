В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские (7 новостей) «Рейс перенесли, а мужчину арестовали»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Daily Mail . Инцидент произошел на рейсе 2063, направлявшемся из лондонского аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину. Около 300 пассажиров должны были вылететь 18 января в 22:20. Однако рейс был отложен до 01:56 по Киеву. Через 11 часов полета самолет успешно приземлился на острове 19 января.

Обновлено в 15:37 Полиция Британии сняла с рейса British Airways пьяного пилота за минуту до взлета.

Обновлено в 15:58 В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.