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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 15:58
· Daily Mail
В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские

В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские (7 новостей)

«Рейс перенесли, а мужчину арестовали»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Daily Mail . Инцидент произошел на рейсе 2063, направлявшемся из лондонского аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину. Около 300 пассажиров должны были вылететь 18 января в 22:20. Однако рейс был отложен до 01:56 по Киеву. Через 11 часов полета самолет успешно приземлился на острове 19 января.

Обновлено в 15:37 Полиция Британии сняла с рейса British Airways пьяного пилота за минуту до взлета.

Обновлено в 15:58 В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские»
Фото В Великобритании пьяного пилота сняли с рейса вооруженные правоохранители
Фото В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские
Фото В аэропорту Лондона пьяного пилота сняли с рейса вооруженные полицейские
Фото С рейса British Airways сняли пьяного пилота
Фото В аэропорту Лондона пьяного пилота сняли с рейса вооруженные полицейские
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  20.01.18, 11:54 Рейс перенесли, а мужчину арестовали.
Униан Униан  ·  20.01.18, 12:47 Пилот рейса Лондон-Маврикий уже зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами.
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 13:40 В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.
Европейская правда Европейская правда  ·  20.01.18, 14:04 В лондонском аэропорту Гэтвик сотрудники полиции сняли перед взлетом пьяного пилота с рейса авиакомпании British Airways.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 15:37 Полиция Британии сняла с рейса British Airways пьяного пилота за минуту до взлета.
АТН АТН  ·  20.01.18, 15:58 В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим.
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В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские

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