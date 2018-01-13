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MIGnews MIGnews · · Обновлено в 23:27
· Правительство · Январь · Австрия
В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест

В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест (8 новостей)

«Правительство обвиняют в расистском, экстремистском и неофашистском уклоне»

В субботу, 13 января, несколько тысяч человек в столице Австрии Вене вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.

Обновлено в 23:05 "Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища", Михаэль Геннер на протесте в Вене. Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "плафтормы…

Обновлено в 23:27 Как сообщал УНН, в декабре прошлого года несколько тысяч человек собрались в центре Вены, протестуя против нового коалиционного правительства Австрии, в состав которого вошли представители консерваторов (Австрийской народной партии) и ультраправых (Австрийской партии свободы).

ФОТО К НОВОСТИ: «В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест»
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Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 19:41 В столице Австрии Вене несколько тысяч человек протестуют против нового правоконсервативного правительства.
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 19:54 В столице Австрии вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 20:17 В субботу в Вене несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.
Униан Униан  ·  13.01.18, 21:01 Правительство обвиняют в расистском, экстремистском и неофашистском уклоне.
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Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 21:52 Организаторы манифестации обвиняют кабинета Себастьяна Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах. В субботу в Вене несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного…
Канал 112 Канал 112  ·  13.01.18, 23:05 Несколько тысяч человек в столице Австрии в субботу, 13 января, вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Организаторы манифестации обвиняют кабинета Себастьяна Курца расистские,…
УНН УНН  ·  13.01.18, 23:27 Демонстрация прошла мирно. Ее участники собрались на площади Кристиана Брода у Западного вокзала Вены и прошли маршем к центру города. К участию в акции призвали организации левого толка Offensive gegen…
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В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест

В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест
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