В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест (8 новостей) «Правительство обвиняют в расистском, экстремистском и неофашистском уклоне»

В субботу, 13 января, несколько тысяч человек в столице Австрии Вене вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.

Обновлено в 23:05 "Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища", Михаэль Геннер на протесте в Вене. Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "плафтормы…

Обновлено в 23:27 Как сообщал УНН, в декабре прошлого года несколько тысяч человек собрались в центре Вены, протестуя против нового коалиционного правительства Австрии, в состав которого вошли представители консерваторов (Австрийской народной партии) и ультраправых (Австрийской партии свободы).