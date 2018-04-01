  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта
Происшествия
УНН УНН · · Обновлено в 18:40
· Погода в Украине · Город · Укргидрометцентр · Апрель · Подтопление
В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта (11 новостей и 1 видео)

«Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области»

По данным Укргидрометцентра, днем ​​1 апреля, на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково, сообщает пресс-служба ГоСЧС.

"1 - 5 апреля на р. Дунай возле г. Вилково (Одесская обл.) в результате прохождением волны весеннего половодья и нагинного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГоСЧС предупредили о подъеме уровней воды в других реках Украины. Так, в связи с продолжением развития весеннего половодья и осадками, 2 апреля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

3 - 5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

Погода в Украине: кому следует остерегаться «мании величия» зимы
Погода в Украине: кому следует остерегаться «мании величия» зимы

Как сообщал УНН, вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов в связи с таянием снега, из-за чего от наводнения страдает город Вилково Одесской области.

Обновлено в 18:11 "За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря около 20 м/с, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет", – написал он.

Обновлено в 18:40

ФОТО К НОВОСТИ: «В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта»
Фото В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта
Фото В Вилково Одесской области подтоплена треть улиц
Фото Дунай разбушевался. На Одесчине половодье подтопило треть Вилково (фото)
Фото Дунай подтапливает Вилково
Фото Видео дня: Дунай подтопил треть Вилково
Фото В Вербное воскресенье одесское Вилково ушло под воду
Фото В Одесской области затопило треть Вилково
Фото Вилково на 30% затопил вышедший из берегов Дунай
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 14:07 Днем в воскресенье, 1 апреля, на украинском участке Дуная в связи с прохождением волны весеннего водополья и усилением нагонного ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 15:14 Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области.
Униан Униан  ·  01.04.18, 16:14 По информации председателя Килийского райсовета Павла Бойченко, в домах воды пока нет, но на случай необходимости подготовлены места для размещения людей.
Главред Главред  ·  01.04.18, 16:32 Информацию обнародовал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко. (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 16:47 В горроде Вилково весеннее половодье угрожает затопить до 50% города, ситуацию усугубляет нагонный ветер.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 17:08 Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области.
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 17:15 Дунай подтопил уже треть территории Вилково Килийского района Одесской области. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении 50% города
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.04.18, 18:11 В городе Вилково Одесской области подтоплено 30% улиц. Об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook в воскресенье, 1 апреля. "За ночь уровень воды поднялся…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  01.04.18, 18:40 В ночь на воскресение, 1 апреля, уровень воды в реке Дунай в городе Вилково Килийского района Одесской области достиг отметки 181 сантиметров. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Килийского…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление…
Боевики вынудили силы АТО открыть ответный огонь на Донбассе

Боевики вынудили силы АТО открыть ответный огонь на Донбассе
Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде

Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде
В Киеве авто дипломатов России попало в ДТП, водитель сбежал — СМИ (видео) (фото)

В Киеве авто дипломатов России попало в ДТП, водитель сбежал…
В Киеве двое водителей устроили перестрелку посреди улицы

В Киеве двое водителей устроили перестрелку посреди улицы
Одесских таможенников задержали за взятку

Одесских таможенников задержали за взятку
В Киеве задержали пьяного мужчину с гранатой и пистолетом

В Киеве задержали пьяного мужчину с гранатой и пистолетом
Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В столице оборвался лифт с человеком внутри

В столице оборвался лифт с человеком внутри
Во Львове задымил трамвай

Во Львове задымил трамвай
В центре Киева устроили крестный ход: фото и видео

В центре Киева устроили крестный ход: фото и видео
Эрдоган назвал Израиль страной террора

Эрдоган назвал Израиль страной террора
Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз

Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз
СМИ узнали размер требований Бернарда в &amp;quot;Интера&amp;quot;

СМИ узнали размер требований Бернарда в "Интера"
С начала суток боевики 14 раз обстреляли силы АТО, - штаб АТО

С начала суток боевики 14 раз обстреляли силы АТО, -…
В Одессе из-за обвала балконной плиты мужчина стрелял в соседа

В Одессе из-за обвала балконной плиты мужчина стрелял в соседа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.