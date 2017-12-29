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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:40
· Область · Лес
В Винницкой области расцвели подснежники

В Винницкой области расцвели подснежники (6 новостей)

«Местные жители уже продают цветы по 25 гривень за букет»

За несколько дней до Нового Года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники.

Местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, их теперь массово срывают и продают, передает ТСН.

По словам предприимчивых винничан, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники.

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"Раньше в зиму можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, –; реально. Под Новый год –; настоящие подснежники. Все очень удивляются, что под Новый год –; подснежники. Это вторая зима, такая уже была, в это время тоже были подснежники на Новый год", –; рассказал продавец букетов из подснежников.

Также отмечается, что экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.

Обновлено в 13:37 Известно, что местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, массово их срывают и продают.

Обновлено в 13:40 Подснежники расцвели в винницких лесах из-за теплой зимы

ФОТО К НОВОСТИ: «В Винницкой области расцвели подснежники»
Фото Весна на Новый год: в Винницкой области расцвели подснежники
Фото В Винницкой области расцвели подснежники
Фото В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники (ФОТО)
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Униан Униан  ·  29.12.17, 11:15 Местные жители уже продают цветы по 25 гривень за букет.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.12.17, 11:33 В Винницкой области под Новый год расцвели подснежники. Об этом в пятницу, 29 декабря, говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, массово…
MIGnews MIGnews  ·  29.12.17, 13:37 Известно, что местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, массово их срывают и продают.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.12.17, 13:40 Подснежники расцвели в винницких лесах из-за теплой зимы
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