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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 22:54
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В Винницкой области женщина бросила своего сына в мусорник

В Винницкой области женщина бросила своего сына в мусорник (5 новостей)

«Полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого нашли на помойке»

Мертвого новорожденного ребенка выявили в мусорном баке в городе Хмельник Винницкой области 31 марта, - сообщает пресс-служба областной полиции

Обновлено в 19:48 Полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого нашли на помойке.

Обновлено в 22:54 По словам начальника Хмельницкого отделения полиции Дмитрия Руденко, сразу после поступления сообщения на место события выехали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры полиции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 19:48 Полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого нашли на помойке.
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 22:54 В Винницкой области женщина выбросила собственного новорожденного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области."31 марта поступило сообщение о том, что на одной из…
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