В Винницкой области женщина бросила своего сына в мусорник

Мертвого новорожденного ребенка выявили в мусорном баке в городе Хмельник Винницкой области 31 марта, - сообщает пресс-служба областной полиции
Обновлено в 19:48 Полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого нашли на помойке.
Обновлено в 22:54 По словам начальника Хмельницкого отделения полиции Дмитрия Руденко, сразу после поступления сообщения на место события выехали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры полиции.