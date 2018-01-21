В воскресенье в Украине - мокрый снег и гололед

В понедельник, 22 января, в западной части Украины ожидается сильный снег, на востоке и юге – мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют сильные снегопады. Днем температура воздуха составит 0...-3 градусов мороза, ночью – -3...-5 градусов.
В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до -13 градусов мороза.
Также на юге и востоке 22 января ожидается сложная погода – мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха от -10 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.
В Киеве может немного поснежить, в дальнейшем будет сухо и морозно.
Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – -1...-3
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -4...-6
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк – -2...-4
Луганск – -1...-3
Харьков – -5...-7
Киев – -4...-6
Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины