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В Японии одинокие мужчины митинговали против влюбленных пар

В Японии одинокие мужчины митинговали против влюбленных пар (5 новостей и 1 видео)

«Мужчины утверждают, что влюбленные мешают им наслаждаться Рождеством»

Одинокие мужчины из Японии вышли на митинг в Токио, они держали баннеры с надписями "Необходимо уничтожить Рождество", "Взрывайте людей с активной социальной жизнью!" и "Покайтесь, пары!".

Митинг против влюбленных пар мужчины провели в преддверии Рождества, передает Sora News 24.

Самопровозглашенный "Революционный альянс непопулярных мужчин" сплотился против пар, которые на публике демонстрируют свою любовь.

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Рождество в Японии считается одним из самых романтичных праздников. Каждый год влюбленные пары прогуливаются под реку по центру города.

Это уже десятая акция, которая состоялась 24 декабря.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 16:57 Мужчины держали плакаты и огромный баннер с надписями "Необходимо уничтожить Рождество", "Взрывайте людей с активной социальной жизнью!" и "Покайтесь, пары!"
Униан Униан  ·  27.12.17, 17:47 Мужчины утверждают, что влюбленные мешают им наслаждаться Рождеством.
АТН АТН  ·  27.12.17, 18:38 Накануне Рождества в Токио толпа одиноких мужчин вышла на митинг против влюбленных пар.
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