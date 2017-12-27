В Японии одинокие мужчины митинговали против влюбленных пар (5 новостей и 1 видео) «Мужчины утверждают, что влюбленные мешают им наслаждаться Рождеством»

Одинокие мужчины из Японии вышли на митинг в Токио, они держали баннеры с надписями "Необходимо уничтожить Рождество", "Взрывайте людей с активной социальной жизнью!" и "Покайтесь, пары!".

Митинг против влюбленных пар мужчины провели в преддверии Рождества, передает Sora News 24.

Самопровозглашенный "Революционный альянс непопулярных мужчин" сплотился против пар, которые на публике демонстрируют свою любовь.

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Рождество в Японии считается одним из самых романтичных праздников. Каждый год влюбленные пары прогуливаются под реку по центру города.

Это уже десятая акция, которая состоялась 24 декабря.