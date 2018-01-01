В Японии упростили визовые требования для украинцев (18 новостей) «Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет»

Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.

Обновлено в 15:25 Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.

Обновлено в 16:26 "Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", –; сообщили в посольстве. Там отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.