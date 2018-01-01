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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 16:26
· Япония · Украинцы
В Японии упростили визовые требования для украинцев

В Японии упростили визовые требования для украинцев (18 новостей)

«Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет»

Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.

Обновлено в 15:25 Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.

Обновлено в 16:26 "Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", –; сообщили в посольстве. Там отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Японии упростили визовые требования для украинцев»
Фото В Японии упростили визовые требования для украинцев
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Фото Япония упростила визовый режим для украинцев
Фото Япония упростила визовый режим для Украины
Фото Япония упростила визовый режим для украинцев
Фото В Японии упростили визовые требования для украинцев
Фото Япония упростила визовый режим для украинцев
Фото Япония упростила визовые требования для украинцев
Фото Япония упростила визовый режим для Украины
Фото В Японии упростили визовые требования для украинцев
Фото Япония упростила визовый режим для украинцев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 12:03 Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 13:00 Названы новые требования
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 13:06 С 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране. Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине. Таким образом расширяют…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  01.01.18, 13:10 С 1 января между Японией и Украиной определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Японии в Украине."Будет…
Главред Главред  ·  01.01.18, 13:10 Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет.
Униан Униан  ·  01.01.18, 13:12 Будут введены многократные визы, увеличен срок действия виз между Украиной и Японией с 3 до 5 лет.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 13:47 Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания в данной стране украинцам.
Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 13:52 С 1 января для граждан Украины вступили новые, упрощенные правила оформления визы для поездок в Японию.
Газета День Газета День  ·  01.01.18, 13:58 Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.  Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине. "Будет расширен…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.01.18, 14:08 Япония с 1 января 2018 упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране. Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине, передает 112.ua. "Будет…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.01.18, 14:43 Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания украинцев с обычными загранпаспортами в этой стране. Эти меры были анонсированы в сообщении на сайте японского посольства…
Фокус Фокус  ·  01.01.18, 14:53 Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.   Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.01.18, 15:24 В посольстве считают, что новые меры упростят жизнь туристам и предпринимателям.
АТН АТН  ·  01.01.18, 15:25 Япония с 1 января 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране.
Голос.UA Голос.UA  ·  01.01.18, 16:26 Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране. Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине. "Будет расширен…
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