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В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом (15 новостей) «Во время инцидента было травмировано четверо людей»

В Запорожье на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов 7 января фура столкнулась с машиной скорой помощи, в которой был больной.

Медики везли пациента в больницу в 1:35 сообщает 061.ua со ссылкой на главу медицинской профсоюза Анатолия Сидоренко.

Грузовик выехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению. Для больного пришлось вызвать еще одну карету "скорой".

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Обновлено в 16:17 В сообщении отмечается, что сегодня в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. К счастью, серьезных травм у медиков и…

Обновлено в 19:40 ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.