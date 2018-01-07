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Украина
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:40
· Автомобили · Больница · Скорая помощь · Перекресток · Проспект · Январь · Грузовик
В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом

В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом (15 новостей)

«Во время инцидента было травмировано четверо людей»

В Запорожье на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов 7 января фура столкнулась с машиной скорой помощи, в которой был больной.

Медики везли пациента в больницу в 1:35 сообщает 061.ua со ссылкой на главу медицинской профсоюза Анатолия Сидоренко.

Грузовик выехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению. Для больного пришлось вызвать еще одну карету "скорой".

Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице
Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице

Обновлено в 16:17 В сообщении отмечается, что сегодня в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. К счастью, серьезных травм у медиков и…

Обновлено в 19:40 ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом»
Фото Жуткое ДТП в Запорожье: грузовик врезался в скорую с пациентом
Фото В центре Запорожья грузовик проехал на красный и протаранил "скорую" с пациентом
Фото Грузовик врезался в скорую помощь, есть пострадавшие
Фото Грузовик врезался в "скорую" с пациентом
Фото В Запорожье грузовик не "проскочил" на красный и влетел в скорую, которая везла пациента
Фото В центре Запорожья грузовик протаранил карету «скорой» (ФОТО)
Фото В центре Запорожья грузовик поехал на красный свет и врезался в скорую с пациентом, пострадали четыре человека
Фото В центре Запорожья грузовик протаранил скорую с пациентом
Фото В Запорожье грузовик въехал в "скорую"
Фото В центре Запорожья грузовик поехал на красный свет и протаранил скорую с пациентом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 12:21 Авария произошла ночью
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 12:54 В ночь на 7 января грузовик МАН торговой сети АТБ в центре Запорожья проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль скорой помощи, который вез пациента.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 13:09 В ночь на 7 января грузовик "МАН" торговой сети "АТБ" в центре Запорожья проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль скорой помощи, который вез пациента
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 14:03 Во время инцидента было травмировано четверо людей.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 14:26 В ночь на 7 января на центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик и машина "скорой" помощи, которая везла больного. Об этом сообщил глава профсоюза медиков Анатолий Сидоренко, передает 061. По…
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 14:36 В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом со ссылкой на медиков и полицию сообщает местный сайт 061.ua.…
Факты Факты  ·  07.01.18, 15:05 Столкновение произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 15:17 Сегодня по центральному проспекту Запорожья грузовик поехал на красный свет и влетел в машину скорой помощи которая везла больного.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 15:26 На центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик сети супермаркетов и машина скорой помощи, которая везла больного.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 15:32 В воскресенье на центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик "АТБ" и скорая помощь, которая везла пациента в больницу.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.18, 16:17 В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура АТБ и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщает сайт города Запорожья со ссылкой на главу профсоюза медиков…
Униан Униан  ·  07.01.18, 19:40 ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.
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