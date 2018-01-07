В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом

В Запорожье на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов 7 января фура столкнулась с машиной скорой помощи, в которой был больной.
Медики везли пациента в больницу в 1:35 сообщает 061.ua со ссылкой на главу медицинской профсоюза Анатолия Сидоренко.
Грузовик выехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению. Для больного пришлось вызвать еще одну карету "скорой".
Обновлено в 16:17 В сообщении отмечается, что сегодня в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. К счастью, серьезных травм у медиков и…
Обновлено в 19:40 ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.