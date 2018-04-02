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В Запорожье ночью горел супермаркет (3 новости) «В Запорожье минувшей ночью возник пожар в супермаркете Varus по ул.Яценко, возгорание ликвидировано, пострадавших нет»

В Запорожье в ночь на 2 апреля произошел пожар в супермаркете Varus.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Запорожской области.

Сигнал о пожаре в супермаркете по ул. Яценко поступил в 2:30.

«Учитывая, что это объект с временным пребыванием людей, на ликвидацию ЧП прибыло 13 единиц техники и 52 человека личного состава», - рассказали в ГосЧС.

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Спасатели установили, что в результате горения деревянных поддонов рядом с супермаркетом на площади 10 кв м произошло повреждение запорной арматуры газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси.

Существовала угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал.

Сотрудники газовой службы, прибывшие на место происшествия, перекрыли газоснабжение в супермаркете.

В 3:10 пожар на площади 25 кв м удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.