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Происшествия
Униан Униан · · Обновлено в 21:48
В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже

В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже (5 новостей)

«Правоохранители ликвидировали в Житомире подпольный цех по обработке янтаря, изъяв более 100 кг драгоценных камней»

В ходе обыска обнаружено и изъято более 100 кг янтаря и изготовлены и готовы к реализации изделия из драгоценных камней, а также оборудование для его обработки.

Обновлено в 19:27 В Житомире прокуратура совместно с правоохранителями изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря более 100 кг этого драгоценного камня

Обновлено в 21:48 Во время досудебного расследования установлено, что лица, причастные к незаконной добычи янтаря на территории Овручского района, занимаются обработкой драгоценных камней в подпольном цеху в Житомире.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже»
Фото В Житомире был ликвидирован подпольный цех по обработке янтаря
Фото В Житомире в подпольном цехе нашли более 100 кг янтаря
Фото В Житомире ликвидирован подпольный цех по переработке янтаря (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 17:38 Правоохранители ликвидировали в Житомире подпольный цех по обработке янтаря, изъяв более 100 кг драгоценных камней.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 18:51 В Житомире прокуратура совместно с милицией изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря свыше 100 кг этого драгоценного камня
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 19:27 В Житомире прокуратура совместно с правоохранителями изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря более 100 кг этого драгоценного камня
Голос.UA Голос.UA  ·  18.01.18, 21:48 В Житомире прокуратура совместно с правоохранителями изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря более 100 кг этого драгоценного камня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.…
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