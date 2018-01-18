В Житомире изъяли больше 100 кг янтаря, подпольный цех работал в гараже (5 новостей) «Правоохранители ликвидировали в Житомире подпольный цех по обработке янтаря, изъяв более 100 кг драгоценных камней»

В ходе обыска обнаружено и изъято более 100 кг янтаря и изготовлены и готовы к реализации изделия из драгоценных камней, а также оборудование для его обработки.

Обновлено в 19:27 В Житомире прокуратура совместно с правоохранителями изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря более 100 кг этого драгоценного камня

Обновлено в 21:48 Во время досудебного расследования установлено, что лица, причастные к незаконной добычи янтаря на территории Овручского района, занимаются обработкой драгоценных камней в подпольном цеху в Житомире.