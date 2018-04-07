В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления (13 новостей) «В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было»

В г. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенном в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения. Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было. Как сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, будут применять методы с привлечением Национальной полиции.

Обновлено в 16:04 Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС. Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация. «В результате данного…

Обновлено в 16:08 "В результате этого происшествия пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - говорится в сообщении.