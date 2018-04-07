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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:08
· Область · Спасатели · Апрель
В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления

В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления (13 новостей)

«В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было»

В г. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенном в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения. Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было. Как сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, будут применять методы с привлечением Национальной полиции.

Обновлено в 16:04 Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС. Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация. «В результате данного…

Обновлено в 16:08 "В результате этого происшествия пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления»
Фото В Житомирской области в ТРЦ произошло задымление, эвакуировали около 350 человек
Фото На Житомирщине из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления
Фото В Житомирской обл. из-за задымления из ТРЦ эвакуировали 350 человек
Фото В Бердичеве из ТРЦ эвакуировали более 350 человек
Фото У Бердичеві сталося задимлення у кафе розважального центру
Фото В Житомирской области из-за задымления из ТРЦ эвакуировали 350 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.04.18, 14:15 В пгт. Бердичев Житомирской области из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" эвакуированы около 350 человек.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 14:26 В г. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте.
УНН УНН  ·  07.04.18, 15:09 Задымление произошло сегодня около 11:50 в подвальном помещении, где располагается кафе в одном из торговых центре города, в результате этого сработала протипопжежна сигнализация. "В результате данного…
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 15:16 В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.04.18, 15:31 Около 350 человек были эвакуированы из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" в Бердичеве Житомирской области, - сообщает пресс-служба Государственной…
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 15:37 В Бердичеве Житомирской области спасатели эвакуировали около 350 человек из ТРЦ "Оноре де Бальзак" из-за задымления в вентиляции. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 15:44 Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС. Отмечается,…
Главком Главком  ·  07.04.18, 15:49 Через задимлення у кафе, що розташовується в торгово-розважальному центрі «Оноре де Бальзак» у м. Бердичів, довелося евакуювати 350 людей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 15:53 В Бердичеве Житомирской области около 350 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра Оноре де Бальзак из-за задымления. Об этом сообщает ГСЧС.Согласно сообщению, задымление возникло в вентиляционной…
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 16:04 Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.04.18, 16:08 В г. Бердичев Житомирской области в результате задымления в вентиляционной шахте одного из торгово-развлекательных центров спасателями проведена эвакуация около 350 человек. Об этом сообщает пресс-центр…
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