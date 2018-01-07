В зоне АТО нашли "брошенные" боеприпасы в здании бывшей больницы (3 новости) «В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны»

Все найденные в схроне в Донецкой области боеприпасы имели признаки коррозии, их утилизируют, сообщили в полиции.В Ясноватском районе Донецкой области в заброшенном здании бывшей больницы полицейские обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом в Facebook 6 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Донецкой области.

"В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров", говорится в сообщении.

В полиции отметили, что все боеприпасы имели признаки коррозии, их утилизируют, происхождение схрона пока не установили.