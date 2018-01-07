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В зоне АТО нашли "брошенные" боеприпасы в здании бывшей больницы

В зоне АТО нашли "брошенные" боеприпасы в здании бывшей больницы (3 новости)

«В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны»

Все найденные в схроне в Донецкой области боеприпасы имели признаки коррозии, их утилизируют, сообщили в полиции.В Ясноватском районе Донецкой области в заброшенном здании бывшей больницы полицейские обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом в Facebook 6 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Донецкой области.

"В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров", говорится в сообщении.

В полиции отметили, что все боеприпасы имели признаки коррозии, их утилизируют, происхождение схрона пока не установили.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 11:59 В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны
ИС ИС  ·  07.01.18, 12:30 В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции…
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