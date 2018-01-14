В зоне АТО подбили российский БПЛА (3 новости) «В зоне проведения АТО украинские военные сбили БПЛА российского производства типа Орлан-10 - третий БПЛА, сбитый с начала перемирия, 23…»

В зоне проведения Антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа», - говорится в сообщении.

Отмечено, что «Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

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Также сообщается, что миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганкой области новые позиции боевиков военного типа.

«В неподконтрольных Украины районах члены патруля ОБСЕ видели, как примерно 10 невооруженных членов «ЛНР» разгружали деревянные бревна из грузовика военного типа неподалеку позиций военного типа, которые зафиксированы впервые», - говорится в отчете.

По данным миссии, речь идет о территории на запад от с.Калиновое-Борщеватое.

Также наблюдатели ОБСЕ посетили постоянное место хранения вооружения «ДНР», расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода.

«Там до сих пор не хватает 7 танков - пять Т-64 и два Т-72», - заявили в ОБСЕ.

11 января на основе данных воздушного наблюдения выявлена артиллерийская система, буксируемая, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) возле комплекса в с.Новозарьевка, отметили в миссии.

«12 января наблюдатели ОБСЕ видели зенитный ракетный комплекс 9K33 «Оса», который двигался на запад вблизи с.Крещатицкое (бывшее Красноармейское, недалеко от Мариуполя). Наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода», - говорится в заявлении миссии.

«Оба нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с п.5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено», - подчеркнули в ОБСЕ.

Кроме того наблюдатели видели 2 танка Т-64 на прицепах-платформах, которые двигались на северо-восток недалеко от с.Гаевое близ Луганска.

Ранее Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские БПЛА, незаконно пересекающие госграницу.

С начала 2017 года военнослужащие ВСУ зафиксировали 72 случая запуска беспилотных летательных аппаратов в районах расположения воинских частей. По факту таких действий задержаны 26 человек, которые управляли БПЛА.