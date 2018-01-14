  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В зоне АТО подбили российский БПЛА
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· АТО · Военные · БПЛА · Военнослужащие
В зоне АТО подбили российский БПЛА

В зоне АТО подбили российский БПЛА (3 новости)

«В зоне проведения АТО украинские военные сбили БПЛА российского производства типа Орлан-10 - третий БПЛА, сбитый с начала перемирия, 23…»

В зоне проведения Антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа», - говорится в сообщении.

Отмечено, что «Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник
Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник

Также сообщается, что миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганкой области новые позиции боевиков военного типа.

«В неподконтрольных Украины районах члены патруля ОБСЕ видели, как примерно 10 невооруженных членов «ЛНР» разгружали деревянные бревна из грузовика военного типа неподалеку позиций военного типа, которые зафиксированы впервые», - говорится в отчете.

По данным миссии, речь идет о территории на запад от с.Калиновое-Борщеватое.

Также наблюдатели ОБСЕ посетили постоянное место хранения вооружения «ДНР», расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода.

«Там до сих пор не хватает 7 танков - пять Т-64 и два Т-72», - заявили в ОБСЕ.

11 января на основе данных воздушного наблюдения выявлена артиллерийская система, буксируемая, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) возле комплекса в с.Новозарьевка, отметили в миссии.

«12 января наблюдатели ОБСЕ видели зенитный ракетный комплекс 9K33 «Оса», который двигался на запад вблизи с.Крещатицкое (бывшее Красноармейское, недалеко от Мариуполя). Наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода», - говорится в заявлении миссии.

«Оба нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с п.5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено», - подчеркнули в ОБСЕ.

Кроме того наблюдатели видели 2 танка Т-64 на прицепах-платформах, которые двигались на северо-восток недалеко от с.Гаевое близ Луганска.

Ранее Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские БПЛА, незаконно пересекающие госграницу.

С начала 2017 года военнослужащие ВСУ зафиксировали 72 случая запуска беспилотных летательных аппаратов в районах расположения воинских частей. По факту таких действий задержаны 26 человек, которые управляли БПЛА.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.18, 19:31 В воскресенье, 14 января, украинские военные в районе проведения АТО на Донбассе средствами радиоэлектронной борьбы сбили очередной беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА "Орлан-10) с начала…
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 19:36 В зоне проведения АТО украинские военные сбили БПЛА российского производства типа "Орлан-10" - третий БПЛА, сбитый с начала перемирия, 23 декабря.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Литве собрали 90 тыс. евро для помощи украинским военным

В Литве собрали 90 тыс. евро для помощи украинским военным
В России заявили о более 200 уголовных дел против украинских военных из-за событий на Донбассе

В России заявили о более 200 уголовных дел против украинских…
В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины

В понедельник Украине обещают снег, в Карпатах - лавины
В зоне АТО подбили российский БПЛА

В зоне АТО подбили российский БПЛА
Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ

Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ
Смерть возле киевской больницы: Полиция открыла уголовное дело

Смерть возле киевской больницы: Полиция открыла уголовное дело
Ди Каприо получил роль в фильме Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Ди Каприо получил роль в фильме Квентина Тарантино о Чарльзе…
Из-за сальмонеллеза производитель отзывает 12 млн пачек детского питания из 83 стран

Из-за сальмонеллеза производитель отзывает 12 млн пачек детского питания из…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера
После посещения цирка 20 детей заболели корью

После посещения цирка 20 детей заболели корью
Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле

Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле
Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и…
В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках

В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках
В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.