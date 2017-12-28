Сегодня в 12:36

Вадим Бжезинский: «Признаюсь, что до кулинарного шоу я не готовил ни одного из тех блюд, что задавали судьи, кроме борща и эклеров» (4 новости) «Победителем седьмого сезона «МастерШеф» стал 30-летний мебельщик из Каменского»

Житель Каменского (Днепродзержинска" одержал победу на кулинарном проекте.Победителем седьмого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" стал 30-летний Вадим Бжезинский. Об этом сообщается на сайте канала СТБ.

Победитель "МастерШеф" стал обладателем кубка, 500 тыс. грн и получил право учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.

Бжезинский приехал на шоу из города Каменское (бывший Днепродзержинск), где работал в сфере производства мебели.

В финале шоу за победу сражались Владимир Троцкий, Михаил Грушецкий и Вадим Бжезинский.