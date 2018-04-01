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Terrikon Terrikon · · Обновлено в 22:07
· Гол · Матч
Валенсия на выезде минимально одолела Леганес

Валенсия на выезде минимально одолела Леганес (5 новостей)

«Единственный гол в матче забил Родриго»

"Валенсия" продолжает погоню за "Реалом". Дежурную победу в гостях у "Леганеса" обеспечил очередной гол Родриго - уже 14-й в сезоне. Форвард все ближе к тому, чтобы обеспечить себе место в сборной Испании на ЧМ-2018.

Обновлено в 20:34 "Валенсия" продолжает погоню за "Реалом". Дежурную победу в гостях у "Леганеса" обеспечил очередной гол Родриго - уже 14-й в сезоне. Форвард все ближе к тому, чтобы обеспечить себе место в сборной Испании на ЧМ-2018.

Обновлено в 22:07 Сенсация на "Ла Росаледе" - отпетый аутсайдер в лице "Малаги" переиграл такую сильную команду, как "Вильярреал", идущий на пятом месте. Все решил точный пенальти Чори Кастро в конце первого тайма.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  01.04.18, 19:37 Единственный гол в матче забил Родриго
Sport.ua Sport.ua  ·  01.04.18, 19:42 Смотрите видеообзор матча Ла Лиги «Леганес» — «Валенсия»
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