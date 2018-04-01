Валенсия на выезде минимально одолела Леганес

"Валенсия" продолжает погоню за "Реалом". Дежурную победу в гостях у "Леганеса" обеспечил очередной гол Родриго - уже 14-й в сезоне. Форвард все ближе к тому, чтобы обеспечить себе место в сборной Испании на ЧМ-2018.

Обновлено в 20:34 "Валенсия" продолжает погоню за "Реалом". Дежурную победу в гостях у "Леганеса" обеспечил очередной гол Родриго - уже 14-й в сезоне. Форвард все ближе к тому, чтобы обеспечить себе место в сборной Испании на ЧМ-2018.

Обновлено в 22:07 Сенсация на "Ла Росаледе" - отпетый аутсайдер в лице "Малаги" переиграл такую сильную команду, как "Вильярреал", идущий на пятом месте. Все решил точный пенальти Чори Кастро в конце первого тайма.