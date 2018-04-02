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Ващук: Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot; - изюминка чемпионата Украины

Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины (3 новости)

«Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, считает Ващук»

Известный футболист прогнозирует бескомпромиссную борьбу в матче лидеров украинской Премьер-лиги

ФОТО К НОВОСТИ: «Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины»
Фото ВАЩУК: Шахтер – Динамо – изюминка УПЛ с непредсказуемым результатом
Фото Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины
Фото Ващук: матч "Шахтер" — "Динамо" — это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 17:09 Владислав Ващук поделился мнением относительно центрального матча весенней части сезона УПЛ – “Шахтер” – “Динамо”.
Униан Униан  ·  02.04.18, 18:10 Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, считает Ващук.
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Ващук: Матч &amp;quot;Шахтер&amp;quot; - &amp;quot;Динамо&amp;quot; - изюминка чемпионата Украины

Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины
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