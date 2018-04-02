Ващук: Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot; - изюминка чемпионата Украины

Популярные теги за сегодня

Некоторые конструкции 8-тонной китайской орбитальной станции могут упасть на Землю

Крупнейший в Украине нефтедобытчик пробурит две новые скважины

Гороскоп на 2 апреля 2018: как провести этот день

Топ СМИ за сегодня

Янукович и его адвокаты «продинамили» уже 11 судебных заседаний

Парубий объяснил, почему Рада не сможет рассмотреть избирательный кодекс в апреле

Порошенко-младший задекларировал офис и три автомобиля

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

Приплыли... Баржа из США разбила причал в Одессе

Президент Чехии рассказал за сколько продадут Крым

Президент Чехии рассказал за сколько продадут Крым

Модель Playboy рассказала всему миру о романе с Трампом

Директор «Ромы»: «Мы не хотим продавать Алиссона и не назовем…

Тур "в рай". Северную Корею открыли для туристов

Туреччина видала ордер на арешт Ґюлена, який живе у США

У Балотелли есть варианты в топ-клубах Англии и Италии

Первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

От рук футбольных фанатов в Мариуполе пострадали девять полицейских

Тренер Поветкина против его боя с Уайтом

Помощник Фонсеки: Мы живем в городе главного соперника - "Динамо"

Непобедимый украинский чемпион мира будет защищать свой титул в Киеве:…

Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, считает Ващук.

Ващук: Матч "Шахтер" - "Динамо" - изюминка чемпионата Украины (3 новости) «Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно, считает Ващук»

Сегодня в 18:25

Обработано новостей за сегодня: 2017 Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com