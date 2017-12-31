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Ведущий украинский теннисист начал новый сезон с победы в последний день 2017 года

Ведущий украинский теннисист начал новый сезон с победы в последний день 2017 года (4 новости и 1 видео)

«Александр стартовал на турнире в Брисбене»

Украинский теннисист поделился впечатлениями от победы над Шварцманом в первом круге Брисбена

ФОТО К НОВОСТИ: «Ведущий украинский теннисист начал новый сезон с победы в последний день 2017 года»
Фото Ведущий украинский теннисист начал новый сезон с победы в последний день 2017 года
Фото ДОЛГОПОЛОВ: «Хочу отыграть полноценный сезон без серьезных травм»
Фото Долгополов: Хотел бы в 2018 году отыграть полноценный сезон без травм
Фото Украинский теннисист Долгополов начал сезон с победы на турнире в Австралии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  31.12.17, 13:09 В Австралии начался теннисный турнир Brisbane International.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 17:06 Украинский теннисист – о своей первой победе в новом сезоне.
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 17:30 Александр стартовал на турнире в Брисбене.
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