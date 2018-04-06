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Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля - BBC

Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля - BBC (14 новостей)

«Женщине отказали в визе в рамках установленных процедур»

Племяннице отравленного бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Великобритания отказала в выдаче визы. Виктория Скрипаль планировала приехать в Великобританию для того, чтобы забрать в Россию дочь Сергея Скрипаля Юлию.

Об этом сообщили в британском Home Office (Министерство внутренних дел), передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы отказали в получении визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявка не соответствует иммиграционным правилам", – сказал представитель британского ведомства.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

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Обновлено в 21:43 "Мы отказали в выдаче визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам", - сказал представитель министерства внутренних дел Британии.

Обновлено в 21:44

ФОТО К НОВОСТИ: «Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля - BBC»
Фото Племяннице Скрипаля отказали в британской визе
Фото Британия отказала племяннице Скрипаля в визе
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Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 19:10 Русская служба BBC со сообщила, что британские власти отказали в выдаче визы племяннице отравленного в Британии Сергея Скрипаля.
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 19:43 Племяннице бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию, сообщило Министерство внутренних дел Британии.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 19:59 Женщине отказали в визе в рамках установленных процедур.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 20:03 Племяннице российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 20:26 Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль - племяннице экс-разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили нервным агентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.Виктория…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  06.04.18, 20:34 В официальном уведомлении министерства внутренних дел Британии говорится, что отказ выдачи визы для Виктории Скрипаль не имеет под собой никаких политических мотивов. Последняя неправильно заполнила…
Facenews Facenews  ·  06.04.18, 20:35 Заявление Виктории Скрипаль на визу отклонено из-за несоответствия иммиграционным правилам, пояснили в британском МВД. Виктория планировала навестить своего дядю Сергея Скрипаля и его дочь.Племяннице…
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 20:36 Британское Министерство внутренних дел отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая хотела забрать в Россию Юлию Скрипаль.
Depo.ua Depo.ua  ·  06.04.18, 20:36 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на BBC . Двоюродная сестра Юлии Скрипаль - Виктория - подтвердила корреспонденту ВВС оригинальность записи телефонного разговора, которую ранее обнародовали российские…
Politeka Politeka  ·  06.04.18, 20:45 Британские власти отказали племяннице Виктории Скрипаль бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля в выдаче визы О том, что Викторию Скрипаль не пустят в Великобританию, обозревателю Джеймсу Ландейлу рассказал…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.04.18, 21:30 Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль - племяннице экс-разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили нервным агентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.…
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 21:43 Британские власти отказали в выдаче визы племяннице отравленного в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает агентство Reuters. "Мы отказали в выдаче визы Виктории Скрипаль…
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